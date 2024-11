Mazón dará el jueves en Les Corts la explicación de la tragedia y hará autocrítica

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, explicará el jueves en una comparecencia por petición propia en Les Corts la tragedia de la DANA y hará autocrítica. Así lo ha manifestado esta mañana Susana Camarero, vicepresidenta del Consell.

Camarero ha apuntado que Mazón explicará «a los diputados y a toda la sociedad no sólo lo que pasó si no toda la reacción que él considera«. Se le ha cuestionado en rueda de prensa sobre la posible reestructuración del Consell o que hubieran ceses o dimisiones y ha aplazado hasta el jueves cualquier anuncio.

«Todo el gobierno está a disposición del presidente y el jueves tiene una comparecencia en Les Corts y le compete a él las decisiones», ha asegurado.

«Ante la magnitud del daño provocado, este gobierno no va a abandonar a las víctimas. No es una opción ningúna dimisión. No podemos plantearnos no seguir trabajando», ha añadido.

«No podemos perder un minuto en lo que no sea restituir la vida de estas personas», ha concluído.

Respecto a datos relacionados con lo que ocurrió, Camarero ha incidido en dos de ellos: el 112 y la ausencia de Ribera. La falta de cobertura que dificultó las comunicaciones en el 112 no se debió a un fallo estructural de las comunicaciones sino a «una caída puntual del sistema de cobertura».

En relación sobre las presencias y asusencias en el Cecopi, Camarero ha acusado a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, de estar «haciendo pasillos en Bruselas» mientras se precipitaba las crisis metereológica iniciada con lluvias y desbocada al convertirse en riada. Camarero ha puntualizado que Ribera es la responsable de la AEMET y de la CHJ.

Foco en atender a empresas y comercios

En todas las respuestas que ha tenido la vicepresidenta del Consell ha incidido en que «desde el primer momento» los esfuerzos del Consell ha sido atender a los que han sufrido la DANA.

Tras incidir reiteradamente en que el foco está en la reconstrucción, Camarero ha dicho respecto a la manifestación de ayer en Valencia que tiene «respeto absoluto al dolor de los manifestantes» mientras ha incidido en «los que fueron pacíficamente».

También ha dicho que «lamentamos que se politice el dolor de las personas» mientras ha puesto encima de la mesa que «grupos violentos han provocado disturbios y actos vandálicos que distorsionan el mensaje de la manifestación». También ha remarcado que hay 31 policías heridos «a los que queremos trasladarles total solidaridad».