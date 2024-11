Mazón decreta un estado de alarma light: Prohibe circular en coche al sur de Valencia hasta el lunes

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, ha decretado un estado de alarma light que impedirá hasta el lunes circular en coche por el cinturón sur de la ciudad, zona con mayor afección de la DANA. El paso se dió antes de la medianoche de ayer para que diera tiempo a publicarse en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana. De este modo, se acaba con una sucesión de declaraciones ‘in crescendo’ encaminadas, sin éxito, a que un ingente volumen de voluntarios (llenos de buena de voluntad) dejaran de entorpecer la labor de los servicios de emergencia.

La decisión, en síntesis, supone la prohibición de circular en coche por todas las vías que rodean o cruzan desde la ciudad de Valencia hacia las poblaciones ubicadas al otro lado del plan sur (nuevo cauce del río turia). Esta línea marca la absoluta normalidad del desastre.

El problema es que el número de voluntarios que han ido ayudar a las poblaciones afectadas ha sido muy elevado. Muchos han ido a pie pero otros se han trasladado en coche, dejando sus vehículos lo más cerca posible de las zonas afectadas. Al registrarse un volumen tan elevado, los coches han acabado mal aparcados dificultando la circulación a los camiones de reparto de comida y de los servicios de emergencia.

La cantidad de voluntarios a pie se va a canalizar a partir de hoy desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias para, desde allí, organizar los servicios de voluntariado. Con los coches de particulares, el objetivo es eliminarlos de la zona para dejar acceso a la zona a los servicios de emergencia.

Esta aglomeración de voluntarios, cargados de buenas intenciones, provocaron ayer dificultades para que las unidades de la UME y los bomberos actuaran, dándose la paradoja de una creciente indignación entre afectados y voluntarios por la poca actividad que se visualizaba por parte de la UME y los bomberos mientras estos retrasaban su llegada por la multitud de voluntarios.

Tal y como informó Vicente Martínez Mus, conseller de Infraestructuras, las vías en las que no se pueden transitar hasta el lunes son todas las carreteras de los municipios desde y hacia la V-31 (la pista de Silla) en su totalidad excepto la entrada a la ciudad de Valencia. También queda prohibida la circulación por la V-30 desde el kilómetro 0, en el Puerto de Valencia, hasta kilómetro 9, donde está el enlace a la A-3 así como la CV-33 entre Albal y Torrent, la CV-36 entre Valencia y el by-pass, la CV-366, en el acceso sur a Torrent, la CV 400 entre Valencia y Albal, la CV-403 entre Xirivella y Torrent, la CV-407 entre Picaña y Sedaví, la CV-410 entre Alaquas y el centro comercial Bonaire.

Debate sobre el estado de Alarma o sólo sensibilizar

La decisión tomada mediante una orden es el resultado de una jornada festiva en la que la gestión de la DANA en Valencia ha tenido un problema con la ola de solidaridad (unida a la de insolidaridad) que se ha destado tras las lluvias. Los voluntarios y los ladrones estaban provocando problemas adicionales a los causados por las lluvias para cumplir el objetivo prioritario, que es reestablecer las vías de comunicación.

Ante esta situación, tanto la administración autonómica como la central pensó que sería ideal que nadie usara las vías de comunicación que requieren los servicios de emergencia pero la realidad es que el embudo que tienen las zonas afectadas se ha colapsado progresivamente conforme han llegado los voluntarios con buenas voluntades y las hordas que pertrechan los robos con las más deleznables intenciones. A esto se han sumado los «turistas de catástrofes».

El Gobierno de España y la Generalitat Valenciana han descartado, por ahora, decretar un estado de alarma similar al del Coronavirus en la provincia de Valencia. La opción ha estado encima de la mesa y el problema de inconstitucionalidad que tuvo el que se decretó en pandemia ha actuado como freno. También se ha pensado que una limitación sólo a los coches suponía un menor enfrentamiento al gran número de personas volcadas hacia el voluntariado.

La necesidad es limitar la movilidad en los entornos en los que se realizan los rescates pero se carecen de medios legales para hacerlo más allá de instalar controles policiales disuasorios. «El problema es que los efectivos los necesitamos para la catástrofe«, apuntaban fuentes próximas a la negociación antes de que se tomara la decisión del decreto de alarma light.

En este contexto, en la mañana de ayer, realizaron declaraciones tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que de manera coordinada trasladaron el mismo mensaje de la pandemia de quedarse en casa.

El dirigente valenciano incidió en que durante estos días ha existido un mensaje conjunto de la administración valenciana y central de «llamar a la responsabilidad de no coger el coche para no interrumpir la circulación que necesitan nuestros efectivos. Esa necesidad no sólo sigue activa sino que es urgente que se tome en serio«.

Y a esto, Mazón añadió: «No descartamos medidas adicionales, ya no solamente de consejos, sino para impedir que se obstaculicen estas vías por parte de coches particulares porque hay vehículos que están trasladado alimentos necesarios, efectivos y necesidades mucho más urgentes y que son etraodinariamente necesarias para avanzar al mayor ritmo posible. No descartamos en las próximas horas tomar medidas adicionales y no sólo para los vehículos sino también para los peatones».

Leer más: La cifra de víctimas de la DANA asciende a 202 en la provincia de Valencia

«La gente se está echando a la calle con la mejor voluntad y la mejor buena fe. Es imperativa la necesidad de que vuelvan a sus casas. porque pueden colapsar vías que necesitan los efectivos», ha dicho el presidente de la Generalitat.

El ministro de Interior añadió: «Reitero la petición del presidente de la Generalitat al conjunto de la sociedad. Sabemos que son momentos difíciles con carga emocional importante pero que piensen en que la movilidad estos días tiene que ser lo más restringido posible. Vamos a garantizar a los medios públicos, y a los voluntarios, que puedan realizar el trabajo de manera eficaz».

Grande-Marlaska, que ha criticado con dureza los «sucesos de pillaje donde no existe ni una mínima humanidad», ha reafirmado la palabras de Margarita Robles, ministra de Defensa, sobre que el gobierno de España prestará ayuda «el tiempo que sea necesario». Robles ha anunciado la llegada hoy de 500 militares y Grande-Marlaska ha anunciado otros 500 más para mañana.

Tras este carrusel de recomendaciones es cuando se ha decidido el estado de alarma light que afecta a la movilidad en coche. Hay excepciones como asistir a centros sanitarios, atender a personas dependientes, volver a la vivienda habitual, por motivos de trabajo o causas de fuerza mayor.