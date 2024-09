Mazón, sobre la financiación: «Esto es un dislate, todo por los problemas del marido de Begoña»

El presidente de la Generalitat Valenciana, el ‘popular’ Carlos Mazón, se ha referido al sistema de financiación autonómica y al acuerdo de PSC y ERC para el establecimiento de un régimen especial para Cataluña y ha criticado que «no saben si llamarlo concierto o llamarlo cupo» porque «les da vergüenza». «Esto es un dislate, esto es la ceremonia del ‘confunde que algo queda’, no concretes nada que nada queda, todo por los problemas que tiene en estos momentos, como todo el mundo sabe, el marido de Begoña», ha dicho en referencia a la esposa de Pedro Sánchez.

A preguntas de los medios de comunicación sobre si vería bien una condonación de la deuda valenciana, el ‘president’ ha sido tajante: «No, no. Yo no soy partidario de que nos perdonen nada, porque nosotros no buscamos migajas de que nos perdonen absolutamente nada. Los que deberían habernos pedido perdón hace mucho tiempo son los que siguen manteniendo el sistema que perjudica a la Comunitat Valenciana por encima de las demás».

En este sentido, ha exigido al Gobierno central que «resuelva la cuestión». «Convendría que nos dijera si hay algún plan para la financiación, convendría que nos dijera si tiene algún plan para la nivelación y para ese fondo transitorio que necesitamos y convendría que nos dijera si tienen algún plan para la deuda que nos atenaza más que nunca en la Comunitat Valenciana por este mal sistema de financiación».

Mazón ha denunciado que «vivimos en el en el Gobierno del no sé cómo llamar a las cosas, no sé si voy a plantear algo, en el enredo mediático permanente y en el cero propuestas«.

El jefe del Consell ha censurado que no ha visto «ninguna propuesta al Gobierno con respecto a la deuda». «No he visto ninguna propuesta del Gobierno con respecto a la nivelación, no he visto ninguna respuesta propuesta al Gobierno con respecto a la financiación y lo único que veo aquí es un PSOE que incluso las Cortes Valencianas se ha negado a que la Comunitat Valenciana tenga una nivelación que nos equipare con el resto de comunidades de España».

Por lo tanto, -ha concluido- la deuda es «una parte del problema», pero «aquí van pasando los días y un día nos dicen que igual dicen algo de deuda, otros días hablan de financiación singular de Cataluña, luego les da vergüenza porque no quieren perder votos y entonces no saben si llamarlo concierto o si llamarle cupo cuando lo que es es un cupo, no sabemos si habrá conferencia de presidentes y cuando…», ha zanjado Mazón.