Compromís espera que Mónica Oltra regrese a la política tras el archivo de su causa judicial

El sobreseimiento provisional de la causa judicial que llevó a la dimisión en 2022 de la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha sido recibido con satisfacción por sus compañeros de Compromís, quienes hn expresado su alegría por la noticia, reiterando su confianza en su inocencia y la han alentado a regresar a la primera línea política.

Las reacciones también han sido positivas en las filas del PSPV-PSOE, partido con el que Oltra compartió Gobierno desde 2015. Los socialistas han instado al PP a pedir disculpas por lo que consideran una «cacería» política.

En un auto de 96 folios, al que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado de Instrucción número 15, Vicente Ríos, ha concluido que «no se ha acreditado, ni siquiera al nivel propio de los indicios, que Oltra», ni ningún otro de sus colaboradores investigados, diera indicaciones para ocultar el caso de abusos protagonizado por su ex pareja, Luis Ramírez, un educador social actualmente en prisión por abusar de una joven tutelada por la Generalitat, quien era menor en el momento de los hechos.

El auto agrega que «todos y cada uno de los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales provisionales contra las personas investigadas se han desvanecido por completo» tras haberse practicado todas las diligencias necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados, por los que Oltra, exdirigente de Compromís, dejó su cargo como número dos del entonces Consell presidido por Ximo Puig.

Aunque la resolución no es firme y puede ser recurrida, el instructor es contundente: «Finalizada la instrucción, oídos todos los investigados, tomando en consideración las declaraciones de todos los testigos (y muy en particular el de la propia víctima), examinada la copiosa documentación y revisado el tráfico de 48 correos electrónicos entre los investigados y otros, no subsiste indicio racional de criminalidad alguno».

Satisfacción en Compromís

Compromís ha celebrado la «inocencia y decencia» de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano, lamentando la «persecución judicial» de la que, según su opinión, ha sido objeto. Han recordado las palabras de Mónica Oltra el día de su dimisión: «Con la cara bien alta y los dientes bien apretados».

Águeda Micó, portavoz en el Congreso, ha afirmado que «la verdad solo tiene un camino», mientras que Joan Baldoví, síndic en Les Corts, se ha preguntado quién asumirá ahora la responsabilidad por el daño, el sufrimiento, los insultos y el acoso.

Micó ha abierto la puerta a Oltra para que retorne a la primera línea política si así lo desea: «Es una persona excepcional, un referente para nuestra organización. Es una gran política y será siempre bienvenida en Compromís. Nunca se ha ido y si quiere volver a la primera línea política, la esperamos con los brazos abiertos».

«Actuamos con determinación porque, por encima de su persona, estaba el proyecto político de Compromís y ella lo entendió», ha afirmado Micó, subrayando que este caso tuvo un costo para el Gobierno del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos).

Tanto el exalcalde de València Joan Ribó, la diputada de Compromís en Les Corts Valencianes Aitana Mas (quien sustituyó a Oltra en la Vicepresidencia del Consell), como los exconsellers Isaura Navarro y Vicent Marzà han expresado su apoyo a la exlíder de Compromís.

La portavoz actual del partido en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha lamentado el archivo del caso pero también el «sufrimiento provocado» en uno de los episodios, a su parecer, «más oscuros» de instrumentalización de la justicia.

Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha instado a reflexionar sobre el «daño político» sufrido por la exvicepresidenta del Consell, destacando su «dignidad».

El PSPV exige disculpas al PP

El portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha expresado su satisfacción por el sobreseimiento de la causa contra Oltra y ha instado al PP a que ofrezca disculpas.

«Hoy se hace justicia con alguien que actuó correctamente y que fue objeto de una fuerte oposición, especialmente por parte del PP, con declaraciones muy duras por parte de sus líderes, que hoy ocupan posiciones destacadas. Ahora es momento de pedir disculpas por todo lo dicho», ha afirmado.

En la misma línea se ha pronunciado el vicesecretario general del PSPV-PSOE, Carlos Fernández Bielsa, quien ha manifestado su alegría por el sobreseimiento y ha censurado la «persecución, especialmente por parte de la derecha y la ultraderecha».

Mazón espera el perdón a la víctima

Preguntado por este asunto, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha puesto el foco en la víctima y en el hecho de que «nadie le pidiese perdón por lo sucedido».

«Como siempre, total respeto a las decisiones judiciales. Creo que no son firmes todavía en cualquier caso», ha apuntado el president, quien ha insistido: «He dicho, digo y diré que cada día que pasa sin pedir perdón a Maite, la niña que sufrió abusos con condenas en firme y todavía pendientes de ejecución, es un acto que no es de recibo».