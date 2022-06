Mónica Oltra se aferra al cargo y no dimitirá pese a estar imputada

La vicepresidenta y consejera de Igualdad, Mónica Oltra, no dimitirá a pesar de haber sido imputada por el supuesto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. «Soy coherente y lo seguiré siendo», ha defendido para luego argumentar que se trata de «una postura ética, estética y política» y no una personal.

Se trata de las primeras palabras de Oltra, después de su imputación este jueves, que han sido recibidas con una gran expectación. La vicepresidenta ha sostenido que se trata de una «cacería de la extrema derecha» y ha subrayado que esa gente «no puede ganar», durante la rueda de prensa tras el pleno de gobierno.

«Es una cuestión política de defensa democrática, si me lo hacen a mí se lo podrán hacer a cualquiera», ha esgrimido. Y ha proseguido: «En la vida, cuando tienes unas convicciones, hay que saber aguantas las presiones y los ánimos personales».

Equiparación a la corrupción del PP valenciano

«Cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa», ha espetado la política valenciana en alusión a las exigencias que hizo al PP valenciano y al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps cuando estaba en la oposición.

«Le pedía explicaciones a Camps, yo las he dado», ha aseverado y, en este sentido, ha añadido: «He comparecido innumerables veces en las Cortes y ante ustedes, les he presentado toda la documentación y nunca me he escapado ni del control de las Cortes ni de sus preguntas».

Imputada por presunto encubrimiento de abusos sexuales

Oltra fue imputada este jueves por la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La decisión del tribunal, al que el Juzgado de Instrucción número 15 de València remitió las actuaciones el pasado mes de abril, llegó tras considerar que existían hechos presuntamente delictivos atribuidos a Oltra. Cabe recordar que se envió la causa a este órgano por la condición de aforada de la consejera.

Tras recibir las actuaciones, el tribunal preguntó a las partes del procedimiento, acusaciones y defensas, sobre la competencia para instruir el caso. Finalmente, la Fiscalía se pronunció favorablemente a que lo asumiera el TSJCV por ver indicios «relevantes» contra Oltra.

Procedimiento judicial

En el procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV.

Después de la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos. Posteriormente, se imputó a cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnica.

El cese de Oltra rompería la confianza con los socios de gobierno

La coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha aseverado que no cree que el presidente de la Generalitat cese a Oltra, pero ha alertado que si ocurre «en contra de la coalición, evidentemente supondría una ruptura» del proyecto del Botànic y de la confianza entre los socios del gobierno valenciano.

Micó ha sostenido que en el Ejecutivo valenciana, como coalición, las decisiones se deben tomar «de forma colectiva». Por ello, ha insistido en que «una decisión de esta magnitud debería ser acordada colectivamente también» y «el presidente no puede tomar unilateralmente esta decisión».

«Si no hay un acuerdo del gobierno, de los partidos, para que eso pase, no debería pasar, y si eso pasa en contra de la voluntad de la coalición, supondría una ruptura», ha alertado. Y ha dejado bien claro: «Las decisiones unilaterales no consensuadas dentro de la coalición que conformamos desde hace 8 años siempre comportan una ruptura de la confianza de esta coalición».