Ribó echará en cara a Raquel Sánchez las promesas incumplidas de Ábalos

La sustitución del exministro de Transportes, Jose Luis Ábalos, ha sido una sorpresa dentro y fuera del PSOE. El Ayuntamiento de Valencia, no obstante, quiere aprovechar el relevo para volver a reclamar los compromisos incumplidos por parte del también ex secretario de Organización socialista en su ciudad natal.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha señalado que el próximo lunes contactará con la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para tratar algunos asuntos pendientes en la ciudad, como el soterramiento de las vías de Serrería, el canal de acceso y la finalización del Parque Central.

Ribó ha querido dar a la sucesora de Ábalos una semana de margen para que pueda «ponerse al día». Una vez transcurrido este tiempo le planteará las peticiones de la capital valenciana. «No he contactado aún. Me voy a esperar a la semana que viene», ha expuesto el regidor municipal, que ha agregado que pensaba hacer la solicitud el lunes.

«Hay muchos temas que hablar con la nueva ministra de Transportes, como lo hablamos con el anterior ministro»

Joan Ribó ha asegurado que cuando hable con la ministra le planteará «las necesidades fundamentales» de Valencia en materia de infraestructuras y ha afirmado que «ahí está el soterramiento de Serrería y el tema del canal de acceso». A su vez, ha apuntado que son asuntos que considera «un elemento fundamental para el Corredor Mediterráneo y la infraestructura ferroviaria de la ciudad».

Otro de las reclamaciones del Ayuntamiento es el plan de Cercanías. De hecho, a principios de junio Compromís lanzó una campaña publicitaria para que el Gobierno ampliase y electrificase la red de trenes en la Comunitat, considerado por la formación del alcalde «el peor servicio del Estado». Ribó también abordará «el tema de la movilidad metropolitana».

«Hay muchos temas que hablar con la nueva ministra de Transportes, como lo hablamos con el anterior ministro», ha concluido el primer edil.