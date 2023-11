Rodríguez-Piñero sobre su incompatibilidad como consejera del Puerto de Valencia: «Nadie me advirtió»

La eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero ha comparecido esta mañana en la sala de prensa del PSPV-PSOE para, reconocer su incompatibilidad del cargo en la eurocámara con el de miembro del consejo de la Autoridad Portuaria de Valencia durante los últimos 8 años, un hecho del que ha sido consciente tras las filtración a los medios de un informe de la abogacía que hacía referencia a ese hecho.

Pese a que no tener en su poder dicho informe, y no haber ninguna notificación al respecto hasta el momento, Inmaculada Rodríguez-Piñero asume «toda la responsabilidad por el error cometido. Lamento profundamente todo lo sucedido. Este error lo cometieron quienes debía de velar por la idoneidad del nombramiento y no lo hicieron, pero eso no me exime de culpa».

A lo largo de sus 8 años como consejera, ha acudido a más de 60 reuniones de trabajo por las que habría percibido un total de 40.000€ en concepto de dietas, que son ahora el objeto de debate y el arma arrojadiza del Consell contra la socialista.

Inmaculada Rodríguez-Piñero

Por el momento «desconozco cual es la cantidad a abonar, pero quiero que quede claro que no quiero en mi bolsillo ni un solo euro que no me pertenezca. Asumo el error y responderé por el en lo que en derecho proceda», ha explicado odríguez-Piñero.

Exige una disculpa a la portavoz del Consell, Ruth Merino

Pese a que la exconsejera presentó la dimisión en septiembre, el Consell afirmó haberla cesado hace apenas unos días, una situación que la eurodiputada no entiende «porque desde que remití mi carta de dimisión a la consellera Salomé Paradas, no he asistido a ninguna reunión del consejo«.

Entiendo esta campaña del Consell y del PP como un ataque injusto ante mi persona, en el que me he sentido indefensa, Me gustaría una disculpa por parte de la portavoz, pero no la espero Inmaculada Rodríguez-Piñero, Eurodiputada

Pese a su dimisión en septiembre, la portavoz del Consell, Ruth Merino, dijo en rueda de prensa que el cese de Piñero «estaba previsto, pero estos acontecimientos han precipitado un poco la decisión porque consideramos que son lo suficientemente graves como para apartar a Inmaculada Rodríguez-Piñero cuanto antes».

La socialista entiende no haber sido apartada «porqué dimití, mucho antes de conocer la incompatibilidad. Entiendo esta campaña del Consell y del PP como un ataque injusto ante mi persona, en el que me he sentido indefensa, Me gustaría una disculpa por parte de la portavoz, pero no la espero«.

Al ser incorrecto el nombramiento «son incorrectas las dietas cobradas. Voy a devolver hasta el ultimo euro de las dietas cobradas, las cuales declaré en el parlamento y ante la Agencia Tributaria. Siempre estuve convencida de mi idoneidad para el puesto, considero que como vocal y eurodiputada mi compromiso con los valencianos es incontestable», ha concluido la socialista.