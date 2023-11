El Consell pondrá en marcha su propia ley de costas para hacer frente a las ‘injusticias’ de Pedro Sánchez

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha anunciado que la Generalitat ha iniciado el procedimiento para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Protección y Ordenación de la costa valenciana. “Damos el primer paso en la tramitación de una legislación propia en materia de costas, a fin de materializar uno de nuestros compromisos de legislatura”, ha destacado.

La iniciativa del gobierno de Carlos Mazón es la reacción del Consell a la Ley de Costas de Sánchez, que tiene en vilo a más de 3.600 personas sólo en Denia. Es por ello que Pradas ha anunciado que su objetivo es defenderles «de los deslindes injustos que está acometiendo el Gobierno. Se están ejecutando unos desmanes injustos y arbitrarios, vamos a defender a los propietarios y vamos a tratar de contener sus efectos a través de la ley de costas. Presentaremos cuantos recursos sean necesarios», ha indicado la consellera.

Con esta nueva ley el Consell “podrá decidir los usos permitidos y prohibidos en todo el territorio de la Comuntat Valenciana. La Generalitat aspira a decidir y autorizar cuestiones como las concesiones administrativas, la hostelería de la costa, actividades deportivas o el plan de temporada de playas«.

Durante su intervención, tras el pleno del Consell, la consellera ha indicado que la futura ley “será protectora de los valores naturales de nuestra costa, pero también será sensible a la realidad histórica y económica de nuestra tierra, que vive con y para el mar”.

La consellera ha subrayado que este Consell “quiere ejercer en su integridad, todas las competencias que tenemos, según nuestro Estatut y entre ellas, la de ordenación del territorio, incluido el litoral. La Generalitat podrá decidir los usos permitidos y prohibidos en todo el territorio de la Comuntat Valenciana”.

El 15% del PIB de la Comunitat Valenciana se genera a 500 metros del litoral del mar en los más de 500 kilómetros de costa, tal y como ha confirmado Pradas. A su vez, la franja costera acoge 10 parques naturales, el 90% de las zonas húmedas más relevantes, más de 20 zonas de interés comunitario de la Red Natura 2000 y más del 70% de la población de la Comunitat vive a menos de 10 kilómetros de la franja litoral. Estas cifras, ha indicado, “justifican que queramos desplegar al máximo nuestras competencias en un territorio de vital importancia para nuestro desarrollo medioambiental, económico y social”.

Los vecinos, la prioridad del Consell

En todo momento, Pradas ha puesto el foco en los vecinos afectados por los deslindes en el litoral de Denia, sin embargo, esto no es lo que motiva la puesta en marcha del anteproyecto de ley que podría entrar en vigor a principios de 2024. Esta ley «es un compromiso del presidente Mazón no sólo con los propietarios que puedan estar amenazados en el litoral, es un compromiso con las actividades económicas y con el turismo, queremos compatibilizar todos los usos y creemos tener todos los recursos para gestionar lo que se hace o no en neutras cosas, siempre escuchando a los afectados, que hasta ahora no se ha hecho».

“Vamos a defender a los vecinos afectados por los deslindes en la costa acometidos por el Ministerio, como en Dénia. Desmanes que consideramos injustos y arbitrarios, por lo que a través de la Ley de Costas trataremos de contenerlos efectos de los deslindes y, a su vez, nos ponemos al lado de los vecinos afectados y presentaremos las alegaciones y recursos necesarios contra esos deslindes”, ha explicado la consellera.

Ordenación del territorio

En relación con la materia de ordenación del territorio, la futura norma conllevará la revisión del PATIVEL (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral). “Lo reformularemos para adaptarlo a la nueva ley de costas valenciana, dotándolo de mayor seguridad jurídica”, ha indicado Pradas.

Además, ha añadido que en la norma «se identificarán como patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana, los núcleos urbanos y poblados históricos presentes desde hace siglos en nuestra tierra y que deben tener una especial y singular protección como imagen tradicional, histórica y paisajística de la fachada litoral valenciana. El Gobierno de España quiere derribarlos y nosotros ponerlos en valor”, ha remarcado.

Este Consell «respeta y respetará la competencia estatal y la Ley de Costas. No pretendemos sustituirla, sino complementarla para que el conjunto de normas que afectan a la costa valenciana sea más acorde a lo que necesitamos”. De hecho Pradas ha mandado un mensaje directo al Ministerio de Transición Ecológica: «queremos decirle al ministerio que tanto se preocupa por nuestra costa, que si quiere hacerlo, ejecute 97% de las actuaciones pendientes desde 2011 y que dejen ya de una vez de arremeter contra los vecinos que no tienen ninguna culpa».

Las reacciones no se han hecho esperar y la portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts y responsable del área de Territori María José Salvador, ha declarado que esta propuesta «invade competencias del Estado y acabará suspendida por el Tribunal Constitucional como ha ocurrido en Galicia”, además afea al Partido Popular que “aproveche una situación de regulación para lanzar mentiras y confundir a la ciudadanía. Ni se van a demoler casas en Dénia ni hay 3.000 personas afectadas».

Asimismo, la portavoz adjunta del PSPV-PSOE ha afirmado que “las políticas que defenderemos siempre los y las socialistas valencianos van a ser las que apuesten por luchar contra el cambio climático, preservar el territorio y los enclaves paisajísticos” y ha insistido en que “nos encontraran siempre enfrente cuando hagan de la política un instrumento de confrontación”.