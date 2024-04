Ferran Adrià: «En elBulli estuvimos 14 años, con tres estrellas Michelin, sin ganar dinero»

El reconocido chef Ferran Adrià ha explicado en una conferencia en Valencia que compró elBulli junto a su socio «por intuición» y «sin ningún plan de negocio». Tanto es así, ha recordado, que trabajaron en el restaurante «sin ganar dinero» durante 14 años, en un local que se alzó con tres estrellas Michelin.

«Pero éramos superfelices. El dinero no es tan importante. Ahora no tengo coche. Y de ropa, soy más de Zara que de Prada«, ha rememorado Adrià, que también ha reconocido que cuando cerró elBulli se «apalancó» y fue al acabar la pandemia cuando se dijo a sí mismo «‘Ferran, tienes que volver a ser esa persona innovadora, que arriesga'». «Desde que cerré elBulli hago lo que me da la gana, cuando me da la gana y donde me da la gana», reconoce ahora con satisfacción.

Así se ha pronunciado el cocinero en un acto de la Red de Cátedras de Telefónica en el marco de la celebración del Centenario de la compañía. Adrià es embajador de Telefónica desde 2010 y doctor honoris causa de la Universitat Politècnica de València (UPV) desde el mismo año.

El Paraninfo de la UPV ha sido el escenario elegido para celebrar esta jornada donde el chef Ferran Adrià ha contado su experiencia en innovación y metodologías de investigación de los últimos años.

El acto ha contado con la presencia de José E. Capilla, rector de la UPV; Chema Casas, director general de Telefónica en Territorio Este; Juan Miguel Alberola, director de la Cátedra Telefónica Smart-IA de VRAIN de la UPV, y María José Catalá, alcaldesa de la ciudad de Valencia, quien ha clausurado el acto.

La metodología ‘Sapiens’ de Ferran Adrià

Con una conferencia bajo el título ‘Imaginémonos sin límites’, Ferran Adrià ha compartido con los 400 asistentes al acto su metodología ‘Sapiens’. Esta técnica, centrada en conectar diversas respuestas para comprender mejor y fomentar la innovación, ha captado la atención de los presentes y ha destacado la importancia de la innovación en el ámbito académico.

“Cuando conectas todas las posibles respuestas, puedes empezar a comprender. Si comprendes, innovarás mejor y podrás actuar con éxito”, ha asegurado Ferran Adrià.

El rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla, ha afirmado que “Ferran Adrián es un innovador que ha llevado a muchos otros ámbitos esta innovación, también a la universidad. Tal y como plantea Adrià es fundamental imaginar y anticiparse a lo que va a pasar. Creemos que las universidades deben tener un papel fundamental en la construcción del futuro y afrontar los retos sociales y económicos que tenemos por delante”.

La segunda parte de la jornada ha permitido a los estudiantes conocer el Challenge elBulli1846, un desafío que se propone en esta ‘Gira Centenario Telefónica’ para estimular y difundir la metodología ‘Sapiens’ en la comunidad universitaria para su aplicación en Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster y proyectos innovadores.

Los alumnos se pondrán a prueba afrontando este ‘challenge’ y los ganadores recibirán como premio una estancia de dos días en Cala Montjoi con un programa exclusivo de actividades, junto a Ferran Adrià y el equipo de elBulliFoundation.

Durante esta jornada también se ha celebrado un workshop privado dirigido por el director de la Cátedra Telefónica Smart-IA del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la UPV, Juan Miguel Alberola, a un grupo de investigadores de la Universitat Politècnica de València en el que han podido establecer un diálogo directo con Ferran Adrià sobre innovación aplicada a la investigación.

Este evento ha servido para «reafirmar el compromiso de la Universitat Politècnica de València y Telefónica con la promoción del talento innovador, marcando un hito importante en el calendario académico y empresarial».

Chema Casas, director general de Telefónica en Territorio Este, ha explicado cómo “es un privilegio para Telefónica poder contar una vez más con nuestro embajador Ferran Adrià aquí en la Universitat Politècnica de València en una jornada como esta con la que queremos acercar las celebraciones del Centenario de Telefónica a los territorios. Hoy aunamos la innovación con el talento en el ámbito educativo y acercamos la creatividad y conocimiento de Ferran Adrià a las personas jóvenes”.