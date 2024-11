La Generalitat avança en el pla de fumigació de les localitats afectades per a combatre la proliferació de mosquits

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat, ha posat en marxa un pla de fumigació en les localitats que han patit els efectes de la DANA, amb l’objectiu de combatre la proliferació de mosquits després de les recents pluges i assegurar la salut i el benestar de la població.

Els treballs de fumigació s’estan realitzant en municipis com Massanassa, Paiporta i Aldaia, després d’una avaluació inicial realitzada per un equip de la signatura pública Tragsa i empreses especialitzades per a identificar les àrees prioritàries d’actuació.

Amb la finalitat d’assegurar l’èxit d’aquestes intervencions, s’han mantingut reunions de treball amb els ajuntaments d’aquestes primeres localitats per a establir les zones de major necessitat, facilitar l’accés a aquests punts i garantir que les labors de fumigació s’efectuen de manera eficient.

Seguretat avalada per Salut Pública

La Direcció General de Salut Pública de la Generalitat és l’encarregada de supervisar aquestes accions. En aquest sentit, ja ha aprovat tant els protocols a seguir com els productes que s’utilitzaran en la fumigació. Aquesta validació és imprescindible per a garantir que els mètodes emprats complisquen amb les normatives vigents de seguretat i salut pública, protegint així el benestar dels habitants de les àrees afectades.

Aquest pla de fumigació s’estendrà, una vegada finalitzen les pluges d’aquests dies, a les altres localitats que estan patint les plagues de mosquits a causa de l’aigua estancada i als llots provocats per la riuada.

La Generalitat reafirma el seu compromís amb la salut de la població i la protecció del medi ambient, i continuarà treballant en col·laboració amb els municipis per a enfrontar els reptes que sorgisquen pels efectes de la DANA.