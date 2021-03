Los hosteleros de Castellón pronostican la «debacle» del sector si no se flexibilizan las medidas

Desde el 1 de marzo, los bares y restaurantes de la Comunitat Valenciana pueden dar servicio en sus terrazas. Sin embargo, no poder abrir el interior de los establecimientos está causando grandes estragos a estos negocios, incluso desde la Asociación Hostelera de Castellón (ASHOCAS) se ha asegurado que puede suponer la «debacle» del sector.

Según este organismo de toda la hostelería provincial, solo han abierto el 45%. Además, presentan una «profunda preocupación» debido al pronóstico de que la Generalitat no flexibilice las medidas y permita a la hostelería dar servicio dentro de los establecimientos.

«Si finalmente se confirman las previsiones de lo que estamos leyendo desde ayer, los hosteleros volverán a ser los pagafantas de la incompetencia en la toma de decisiones de la Generalitat Valenciana», han señalado.

«Ya les pagamos la fiesta de Navidad y ahora nos tocará asumir la de las semanas no lectivas de Magdalena y Fallas por su falta de previsión y planificación», añaden. En total, más de 18.500 empresas han decidido no levantar sus persianas «puesto que con las medidas actuales no pueden».

El presidente de esta asociación, Álvaro Amores, ha asegurado: «No es ningún capricho, es una necesidad para que no se siga destruyendo más tejido empresarial y, por consiguiente, más puestos de trabajo, y si hay que hacerlo es ahora, no podemos esperar ni un solo día más».

Como otros sectores, ha indicado que las ayudas son «irrisorias» y que la mayoría de los hosteleros no las han recibido. Así mismo, ha apuntado que el escenario que hay ahora «es muy favorable», en cuanto a la incidencia de casos, para «apretar el acelerador y salvar el mayor número de empresas posibles».