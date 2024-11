Justícia incorpora a 19 tècnics per a la tramitació d’ajudes sol·licitades pels afectats de la DANA

La Conselleria de Justícia i Interior incorporarà 19 tècnics per a reforçar la tramitació de les ajudes sol·licitades per les afectats de la DANA i així poder agilitzar el seu pagament. Aquests professionals se sumaran a l’equip destinat a aquesta labor des de l’obertura de les oficines.

Els tècnics, amb qualificació professional administrativa o d’auxiliar administrativa, han iniciat un curs de formació sobre el sistema informàtic i sobre el procés que es realitza per a la validació d’aquestes sol·licituds.

Eixa formació s’està duent a terme amb la finalitat que puguen sumar-se aquesta mateixa setmana a l’equip tècnic de Conselleria, que ja està treballant a comprovar la documentació aportada pels ciutadans i a tramitar el pagament de les ajudes. Amb la incorporació d’aquests tècnics es persegueix agilitzar la tramitació administrativa de les sol·licituds d’ajuda i acurtar els terminis de pagament.

6.000 euros per habitatge afectat

Les ajudes de concessió directa que s’estan tramitant són les incloses en el Decret 163/2024, de 4 de novembre, del Consell, per a pal·liar la pèrdua de béns i estris de primera necessitat de les persones físiques, i que ascendeixen a 6.000 euros per habitatge afectat. A mesura que es van rebent les sol·licituds d’aquestes ajudes es procedeix a la seua tramitació i pagament als afectats durant els següents dies. Fins al moment, s’han rebut entorn de 19.000 sol·licituds.

Les 16 Oficines de Coordinació Postemergència habilitades a Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Alginet, Benetússer, Carlet, Catarroja, Xiva, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Torís i Utiel per a facilitar la tramitació de sol·licituds als ciutadans dels municipis afectats per la DANA, romanen tancades aquest dimecres i mentre dure l’alerta meteorològica decretada per fortes pluges i vent a la província de València.

La sol·licitud de les ajudes es pot realitzar en qualsevol cas de manera telemàtica, a més de presencialment a través d’aquesta xarxa d’oficines, en les quals a més d’informar es facilita el servei d’acompanyament per a la tramitació d’aquestes sol·licituds. Quan la meteorologia ho permeta, s’obrirà també una altra oficina més en el municipi de L’Alcúdia.