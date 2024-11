Les universitats de València impartirán docència en línia fins al 9 de desembre per la DANA

Els equips de l’àrea d’Universitats (Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació) i de la Secretaria Autonòmica d’Infraestructures i Transports van celebrar el dimecres una reunió d’urgència amb els rectors i rectores de les universitats valencianes per a analitzar les conseqüències de la DANA en l’àmbit universitari i de infraestructures. Després d’aquesta reunió es va acordar que l’ensenyament a la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Europea i la Universitat Catòlica de València, així com els seus centres adscrits, passarà a ser en línia fins al 9 de desembre.

És la primera vegada que les universitats valencianes prenen una decisió d’aquest calat, de manera conjunta i coordinada, a petició del govern de la Generalitat i per a col·laborar en les tasques de recuperació de les zones afectades.

Des d’Infraestructures es va traslladar als rectors els greus danys que la DANA ha causat tant en el centre de comandament d’FGV (Metre i Tramvia), deixant fora de servei la totalitat d’aquesta xarxa, com en diverses infraestructures. Així, el by-pass està tallat a l’altura de la A-3 cap al sud i l’autovia de Torrent té diverses obres de fàbrica inutilitzades quedant fora de servei.

La xarxa més usada pels estudiants, inutilitzada

Així mateix, la Xarxa de Rodalia (d’ADIF) aquesta inutilitzada en les seues línies C1, C2 i C3. Aquesta situació catastròfica implica que hi ha al voltant de 400.000 viatges en transport públic sense atendre, que l’EMT-València i les línies de l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) no poden canalitzar íntegrament.

Des d’Infraestructures es va informar els rectors dels avanços en les tasques de reconstrucció i les dates estimades de finalització i recuperació del servei de transport públic per trams.

Davant aquestes circumstàncies i per a millorar la mobilitat dels serveis d’emergències i essencials en les pròximes setmanes, es va sol·licitar als rectors el seu suport perquè, en la mesura de les seues possibilitats, contribuïren a l’alleujament de la pressió sobre la xarxa d’infraestructures i transport públic en moments tan difícils com els actuals, passant a docència en línia.

A més, es va recomanar evitar l’ús del vehicle privat i també evitar l’ús del transport públic per a tots aquells desplaçaments que siga possible realitzar a peu, amb bicicleta o patinet. En qualsevol cas, es mantindrà amb les universitats una línia informativa activa per a actualitzar la situació de la xarxa d’infraestructures i serveis de transport.

Experiència de la Covid-19

Donada l’experiència i capacitat de les universitats valencianes, tant públiques com privades, per a adaptar el seu ensenyament a la modalitat en línia, tots els equips rectorals van acceptar la proposta que se’ls va formular des de les Conselleries i van acordar de manera unànime reiniciar les classes universitàries en remot a partir des del dilluns 11 de novembre i fins al pròxim 9 de desembre.

A partir d’aquesta data es preveu que s’haja restablit tant una part de les carreteres del sud, com la xarxa de tramvia i incorporat flota d’autobusos per a suplir al metre, i, per tant, des d’aquesta data s’implantarà un model docent híbrid fins a poder recuperar la normalitat de manera progressiva.

Durant la reunió es va destacar la conveniència d’actuar de manera coordinada en casos similars futurs que donen seguretat a la població, comprometent-se els rectors a coordinar-se en qüestions d’aquesta índole.