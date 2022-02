Las apps ideales para dedicar unos minutos diarios a la meditación en tu dispositivo Android

En un día a día tan ajetreado y disparatado como en el que vivimos, a veces conviene detenernos unos minutos, respirar profundo y dedicarnos unos minutos a nosotros mismos. Y es por esto que cada vez más personas dedican parte de sus días a la meditación, con el objetivo de dejar a un lado todas las preocupaciones de la vida cotidiana.

A pesar de que aún existen muchos escépticos respecto a este arte, los beneficios físicos y mentales de la meditación están médicamente probados. Y es que consiste en ni más ni menos que dedicarle unos minutos a reflexionar acerca de uno mismo y todo lo que se rodea, y se traduce en un mayor control de aspectos como la ansiedad, la depresión, y los problemas de sueño.

Una vez que ya están explicados los beneficios de esta meditación, surge la gran pregunta, ¿cómo puedo iniciarme en este mundo? Una pregunta que, hace unos años, tendría una respuesta complicada. Sin embargo, a día de hoy, la presencia de los dispositivos móviles facilita mucho el proceso. Y precisamente los teléfonos Android cuentan con algunas apps para meditar gratuitas que son de lo más interesante.

Intimind

Esta es, sin ningún tipo de duda, una de las apps más interesantes de Google Play. Desarrollada completamente en español por parte de psicólogos expertos en la materia, la propia aplicación indica que dedicarle diez minutos al día es más que suficiente para encontrar ese equilibrio que tanto ansías.

La app Intimind, disponible en Google Play.

Cuenta con cuatro programas distintos, cada uno de ellos enfocado en mejorar un aspecto concreto de nuestra vida: Salud y Estrés, enfocado a reducir la ansiedad provocada por el día a día; Trabaja Mejor, centrado en aumentar la concentración en el puesto laboral; Relaciones Personales, basada en incrementar la sintonía con los que nos rodean; y Equlibrio Emocional, con el objetivo de mejorar nuestra salud mental. Una aplicación perfecta para encontrar esa relajación.

ElefanteZen

Esta es una aplicación algo distinta, ya que se centra en proporcionar al usuario una enorme cantidad de guías de meditación, cada una de ellas enfocada hacia un punto: estrés, ansiedad, depresión…

La app ElefanteZen, disponible en Google Play.

ElefanteZen cuenta en su catálogo con diversas guías de relejación, sonidos relajantes procedentes de la naturaleza, música relajante para poder conciliar el sueño, e incluso cursos de meditación que nos redirigen a otras páginas especializadas en la materia, así como artículos de psicólogos o vídeos de internet que enseñan las posturas y métodos básicos para iniciarnos en la meditación.

AntiStress

Esto no es una aplicación en el sentido más estricto de la palabra, sino, más bien, un juego. Un juego que, no obstante, cumple con la función que su propio nombre indica, que no es otra sino reducir el estrés del día a día a través de hasta 50 pequeños juegos que funcionan a la perfección a la hora de liberar nuestra mente.

La app AntiStress, disponible en Google Play.

Y es que cuenta con una serie de diversas acciones altamente satisfactorias que a todos nos sirven en el día a día para desestresarnos, como puede ser explotar papel de burbujas, abrir y cerrar una cremallera… Dicho de otra manera, es la versión digital de los archiconocidos Jardines Zen.

Headspace: meditación y sueño

Esta es una guía de meditación al uso, en el sentido más estricto de la palabra. Cuenta con una cantidad enorme de ejercicios y consejos, entre los cuales los usuarios utilizarán los que consideren más convenientes a la hora de empezar con su rutina de meditación.

La app HeadSpace, disponible en Google Play.

Cuenta con una gran cantidad de apartados, enfocados tanto a aquellos que ya tienen un rodaje en el arte de la meditación como a los principiantes, entre las que se encuentren distintas posturas, pasear por la naturaleza, disfrutar de sonidos relajantes… Una de las guías más completas que cuentan con ejercicios enfocados a todas las personas y todos los gustos.