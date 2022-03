La Casa del Dragón: el personaje que no estará y vuelve locos a los fans

Cada día que pasa, es un día más cerca que nos encontramos de ver el estreno de ‘La Casa del Dragón’ el spin-off de la producción estrella de HBO, Juego de Tronos. Se trata de uno de los estrenos más anticipados de la plataforma, y es que los fans de la historia creada por George R. R. Martin se encuentran en ascuas desde que la serie alcanzase su final en 2019.

No obstante, la espera para ver el estreno de este spin-off, del que ya hemos hablado previamente, se va agotando con el paso de los días. Algo que no evita que los fans de la serie se encuentren deseosos de recibir información más concreta en lo referente a la trama.

Una información que la plataforma está ofreciendo con cuentagotas, con el objetivo principal de mantener el aura de misterio durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, la larga espera ha supuesto que los fans teoricen sobre cuál puede ser el hilo conductor de la trama durante esta primera temporada, y qué personajes podrían aparecer en ella.

El Rey Loco no estará… en principio

No obstante, para decepción de los fans, ‘El Rey Loco’, más conocido como Aerys Targaryen, no estará en el desarrollo de esta primera temporada, o al menos eso es lo que parece. Y el motivo no es otro que el factor cronológico, ya que este spin-off está ambientado 200 años antes de los acontecimientos ocurridos en Juego de Tronos.

Y es que son más de 100 años los que separan el nacimiento de Viserys Targaryen, quien protagonizará el spin-off, nacido en el 77 d.C., y el propio Aerys, que nació en el 244 d.C. Una decisión que no ha gustado a muchos fans de la saga, que esperaban conocer más a fondo la historia de uno de los reyes más importantes de la dinastía Targaryen.

No obstante, a pesar de que la trama vaya a girar en torno al propio Viserys, que será interpretado por Paddy Considine, conociendo a Martin y a los guionistas de la serie original, quienes en gran parte han formado parte del desarrollo de esta precuela, no es del todo descartable que no hablen de El Rey Loco a través de saltos en el tiempo. Una teoría que afirman muchos fans, con la esperanza de conocer un poco más allá.

Tendrá conexión directa con lo sucedido con Juego de Tronos

Como es evidente, también por un motivo cronológico, Daenerys Targaryen, una de las protagonistas de la trama original, tampoco formará parte del desarrollo de este spin-off. No obstante, muchos fans esperan que esta precuela sea la oportunidad para recibir respuestas sobre lo acontecido en la última temporada de Juego de Tronos.

Y es que muchos fans mostraron su descontento con el desenlace que le otorgaron al personaje interpretado por Emilia Clarke en la última temporada de la serie, una de las favoritas del público, que emprendió un camino hacia la locura a lo largo de los seis episodios de esta temporada. Una locura que desembocó en su muerte.

Es por ello que, habiendo pasado ya tres años desde el desenlace, muchos seguidores de la serie aún esperan que sus guionistas rindan cuentas sobre ese final. Algo que pueden realizar ahondando en el gen Targaryen, y dar una explicación lógica al desarrollo de su personaje. Algo que podría ir de la mano con una frase que se repitió a lo largo de la serie original: “Cuando nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda y el mundo contiene el aliento para ver de qué lado cae”.

Una fecha de estreno confirmada

No obstante, la espera ya se encuentra en su última fase, ya que HBO, después de ir dejando alguna que otra pista, ha confirmado que llegará a la plataforma este próximo 22 de agosto. Tal y como os confirmamos anteriormente, los indicios que parecían indicar que llegaría este mismo verano, han terminado haciéndose realidad.

Cuatro largos meses de espera, que podréis hacer más amenos revisitando las ocho temporadas de ‘Juego de Tronos’ para ir abriendo apetito. Algo para lo que solo necesitáis una suscripción a la plataforma HBO Max, la cual podéis conseguir haciendo clic en este enlace.