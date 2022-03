El error de HBO que podría anunciar un próximo estreno de ‘La Casa del Dragón’

Que HBO trabaja de forma incansable para hacerse con la corona de las plataformas de vídeo en streaming, es algo, que a día de hoy está fuera de toda duda. Y su actividad desde que arrancase 2022 es la prueba fehaciente de ello. El estreno de la segunda temporada de ‘Euphoria’ ha sido el gran éxito de lo que llevamos de año. La serie protagonizada por Zendaya se ha ganado la renovación por una tercera temporada, después de convertirse en la segunda serie más vista de la historia de la plataforma, únicamente por detrás de la joya de la corona, ‘Juego de Tronos’.

Y precisamente es al hilo de su gran producción el sitio por el que HBO quiere certificar su postura a plataforma digital más exitosa del año. Y es que son varios los spin-offs basados en el universo de George R.R. Martin los que la plataforma tiene en mente, pero solo uno de ellos verá la luz este mismo año: ‘La Casa del Dragón’.

La historia, basada en la familia Targaryen y ambientada tres siglos atrás de lo acontecido en la serie original, contará una nueva historia basada en el universo de Poniente que está haciendo a los fans tachar los días del calendario hasta que llegue el momento de su estreno. Un estreno que, por el momento, no cuenta con una fecha oficial.

Una producción respecto a la cual la única certeza es que verá la luz a lo largo de 2022. Y es que la plataforma no ha querido desvelar ningún detalle importante, con el objetivo de mantener el secretismo lo máximo posible hasta que llegue la fecha de su estreno.

Una serie que contará con diez episodios, pero de cuya trama no se conoce apenas ningún detalle más allá del ya mencionado, que nos cuenta que girará en torno a la familia Targaryen, más concretamente en torno al personaje Viserys, que será interpretado por el prácticamente desconocido a nivel internacional Paddy Considine.

Más allá de eso, tenemos poco más que un póster y un tráiler de un minuto en el que lo más destacable que podemos encontrar es ver al propio actor en la piel del protagonista. Un detalle que, a pesar de ser cuestión de segundos, podemos decir que nos ha gustado cómo luce el actor británico en la piel de Viserys Targaryen.

Ante esta falta de información oficial referente al próximo estreno, son los propios fans los que se ven obligados a hacer sus propias cábalas respecto a hilos sueltos dejados por la plataforma o por el propio Martin que puedan ser indicativo de un anuncio oficial respecto al estreno de la serie.

Hablamos anteriormente de un detalle relacionado con la publicación de la próxima obra de la saga de Martin, que verá la luz el próximo 12 de julio, una fecha que podría ser indicativo de un hipotético estreno de la serie este mismo verano.

#TargaryenThrusday BONUS Exciting news out of London — I am informed that shooting has WRAPPED for the first season of HOUSE OF THE DRAGON. https://t.co/DZ2uMICFck pic.twitter.com/05tEfHWFqj

— George RR Martin (@GRRMspeaking) February 18, 2022