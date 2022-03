HBO tiene las mejores películas de DC para disfrutar de un fin de semana superheroico

El género de superhéroes se ha hecho con un papel preponderante en la industria cinematográfica a lo largo de la última década. Algo que ha regalado a los fans del género una encarnizada batalla entre Marvel y DC, que se ha saldado con más de una treintena de películas entre ambas casas creativas.

Un papel que ha llegado de forma definitiva a las plataformas digitales. Algo que ha quedado evidenciado con el enorme éxito cosechado por ‘Peacemaker’, la serie original de HBO que ha resultado ser una de las grandes sorpresas de 2022.

Y es que, tras el acuerdo alcanzado entre la plataforma y Warner Bros, HBO hizo que llegasen a su catálogo los mayores éxitos cinematográficos basados en el universo superheroico de DC, del que la productora estadounidense posee todos los derechos, y ha llevado a cabo una enorme cantidad de películas en los últimos años.

Algo que ha supuesto una enorme competencia para Disney +, que cuenta en exclusiva con los derechos de la compañía rival, y tiene en su catálogo al Universo Cinematográfico de Marvel al completo. Pero en el día de hoy, y al hilo del estreno de ‘The Batman’, que llegará a la plataforma el próximo mes de abril, hoy os hablaremos de las mejores opciones que el catálogo de HBO ofrece sobre este universo.

La trilogía de El Caballero Oscuro

Cuando alguien oye hablar de DC, lo primero que se le viene a la cabeza es Batman. Y cuando una persona que no es seguidora acérrima de los cómics oye hablar del murciélago, lo primero que se le viene a la cabeza es la saga de Christopher Nolan. Y no es para menos, ya que la adaptación del director del personaje de Bruce Wayne no es solo una de las mejores del universo de DC, sino una de las mejores de la historia del género.

A lo largo de las tres películas, la trama muestra a un superhéroe, interpretado por Christian Bale en un papel que parece hecho a su medida, en una historia que se conecta entre las tres películas de ‘El Caballero Oscuro’ una forma muy orgánica, y que, por momentos, más que representar la imagen del superhéroe, representa la idea del bien contra el mal, lo moral contra lo inmoral, y cómo hacer siempre lo que es correcto.

Joker

Otro de los factores que dan sentido al personaje de Batman es su antítesis, que no es otro que el Joker. El villano por excelencia del murciélago ha tenido diversas representaciones en la gran pantalla. Y es difícil pensar en un personaje en el que la industria haya tratado mejor, pues ha sido interpretado por Jack Nicholson, Heath Ledger y, en el caso de esta película, Joaquin Phoenix.

Y es que ‘Joker’ se aleja de la acción y la pirotecnia a la que nos ha acostumbrado el género, para dar vida a un excelente drama que muestra los orígenes de uno de los personajes más representativos del mundo del cómic. Una historia que encuentra su colofón con la excelsa actuación de Phoenix, que le sirvió para llevase el Oscar a Mejor Actor.

¡Shazam!

Sin embargo, está más que demostrado que en DC no solo hay sitio para los golpes y todos los elementos que caracterizan las obras de este género. Algo que queda evidenciado con ¡Shazam!, la obra más gamberra y divertida de la empresa, una producción enfocada a todos los públicos que gira en torno a un niño huérfano que, casi sin querer, se convierte en un superhéroe adulto.

Una película que, aunque parte de la clásica concepción de superhéroe que tiene que enfrentarse a un poderoso villano que amenaza con destruir el mundo, se desmarca de todos los clichés impuestos por la industria para ofrecer una historia totalmente novedosa y entretenida para los más pequeños de la casa y los adultos a partes iguales.

Snyder Cut

La última cinta de la lista es también la más reciente, y llegó de forma exclusiva a HBO tras una gran polémica. En 2017, La Liga de la Justicia llegó a la gran pantalla, en pleno apogeo del universo de Marvel. El resultado fue un enorme fracaso en taquilla. No obstante, en 2021 se estrenó en la plataforma la versión que su director, Zack Snyder, habría querido que hubiera llegado a las salas de cine.

Una película que se extiende hasta las cuatro horas de duración, cuyo efecto en HBO fue inmediato: la masiva llegada de sus usuarios derribó durante varias horas la plataforma. Una película que gira en torno a uno de los equipos más famosos del mundo de los superhéroes, y que resulta una opción idónea para tener algo a lo que dedicar la tarde entera del domingo.

Para disfrutar de estas películas y del próximo estreno de 'The Batman'