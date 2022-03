Euphoria: la muerte de la que todos hablan

El año 2022 ha tenido un arranque fulgurante para la HBO. Desde el comienzo del año, la plataforma puso sus mejores cartas sobre la mesa con algunos estrenos que tuvieron lugar el mismo mes de enero y que se convirtieron en un éxito inmediato entre los fans y la crítica. Ejemplo de esto es ‘Peacemaker’, la serie de superhéroes que ha cautivado a millones de fans del género, cuya segunda temporada ya ha sido confirmada.

Sin embargo, la joya de la corona de HBO tiene un nombre propio: ‘Euphoria’. El drama juvenil protagonizado por Zendaya ha calado entre los fans como pocas series han logrado. De hecho, su segunda temporada se ha convertido en uno de los eventos cinematográficos más comentados en las redes sociales durante su emisión. Y más allá de eso, se ha colocado como la segunda serie más vista de la historia de la plataforma, solo por detrás del rey de reyes, ‘Juego de Tronos’.

#EUPHORIA has been renewed for season 3. pic.twitter.com/vGnmps7OQC

— euphoria (@euphoriaHBO) February 4, 2022