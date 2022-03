‘The Batman’ llegará al catálogo de HBO mucho antes de lo esperado

La plataforma HBO sigue en un momento dulce desde que arrancase 2022. Series originales que han resultado tremendos éxitos de audiencia y crítica, como es el caso de ‘Euphoria’, y una serie de proyectos muy ambiciosos que verán la luz a lo largo de este año, parecen indicar que la candidatura de HBO para arrebatar a Netflix la corona de plataforma de vídeo en streaming por excelencia va muy en serio.

Pero no son solo sus producciones originales lo que está haciendo que la plataforma esté cosechando un enorme éxito en los tres meses que llevamos de año, sino que el as bajo la manga de HBO está resultando ser los diversos acuerdos de colaboración con los que cuenta la plataforma. Y si no sabes a qué hace referencia este término, aquí te dejamos un artículo en el que lo explicamos.

Unos convenios que han supuesto la llegada de enormes éxitos a la plataforma a lo largo de estos tres meses. Han destacado por encima de todos los estrenos de dos de las películas que contarán con una mayor representación en la gala de los Oscars, que tendrá lugar el próximo 26 de abril: ‘Dune’ y ‘El Método Williams’.

Batman, el próximo en llegar… antes de lo previsto

Si algo tienen en común estas dos obras con ‘The Batman’, es que todas ellas han sido producidas y distribuidas por Warner Bros. Un hecho que, desde el estreno en la gran pantalla de la última película del murciélago, mantenía en vilo a una gran parte de los usuarios de la plataforma, que se encuentran a la espera de poder disfrutar de la cinta dirigida por Matt Reeves en el catálogo de la plataforma.

Y la realidad es que la duda no giraba en torno a si la película llegaría o no a la plataforma, sino en torno a cuándo lo haría. Es por ello que muchos fans hicieron sus propias cábalas sobre cuál sería la posible fecha en la que el superhéroe más famoso de DC llegaría a la plataforma.

Como cifra de referencia, estos usuarios tomaron los 45 días que el CEO de WarnerMedia, Jason Kilar, estableció como fecha de distancia entre el estreno de cualquier película de la productora en la gran pantalla y su llegada a la plataforma. En base a este dato, muchos usuarios de la plataforma estimaban que el posible estreno se daría en una fecha que giraría entre la segunda y la tercera semana de abril.

Una fecha que ha sido confirmada por el fiable portal de cine y series Deadline, siempre a la última de cualquier novedad relativa a la industria, que ha asegurado que la película llegaría a HBO Max el próximo martes 19 de abril. Una fecha que cuadra a la perfección con los datos confirmados por el propio Kilar, ya que habrán transcurrido exactamente esos 45 días preestablecidos desde su estreno en las salas de cine.

No obstante, hay que entender esta fecha como una estimación. En primer lugar, porque el estreno no ha sido simultáneo en todos los países del mundo, llevándose a cabo en unos antes que en otros. En segundo lugar, porque hay países en los que la plataforma vigente es aún HBO y no HBO Max, por lo que podría haber una mínima diferencia entre las fechas de estreno entre una y otra.

Lo que sí podemos confirmar es que, aunque tal vez haya unos días de diferencia entre el estreno en unos países y otros, y a falta de la confirmación oficial de la fecha por parte de la plataforma, podremos disfrutar con toda seguridad en algún punto del mes de abril del último gran estreno del género de superhéroes.

Un enorme éxito entre audiencia y crítica

Aproximadamente un mes para disfrutar de una película que ha sorprendido incluso a los más escépticos. No era tarea fácil para Reeves tomar el relevo del personaje después de la trilogía de Christopher Nolan, considerada la mejor producción de superhéroes de la historia. Tampoco era sencillo para Robert Pattinson ponerse en las botas del personaje, previamente interpretado por Christian Bale, con un papel que parecía diseñado a su imagen y semejanza.

Sin embargo, el resultado ha sido sobresaliente, y la nueva adaptación de Gotham se ha colado entre las favoritas de la audiencia sobre el personaje. Algo que se ejemplifica con los números que ha hecho en taquilla, recaudando casi 500 millones de dólares en sus primeros diez días en las salas de cine, siendo el segundo estreno más exitoso desde que arrancase la pandemia, solo por detrás de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Una representación fidedigna del personaje, la cual los más fans del personaje podréis disfrutar a partir del próximo mes con una suscripción a HBO Max, la cual podéis obtener haciendo clic en este enlace.