Otra de las grandes protagonistas de los Oscars llega a HBO gracias a un acuerdo de colaboración

Es un hecho indudable que, en los últimos años, el auge de las plataformas de vídeo en streaming han cambiado por completo la forma de crear y distribuir cine. Con un peso cada vez mayor, estas plataformas van ganando terreno a las grandes productoras de la industria, algo que en los últimos años ha quedado más que contrastado.

Algo que se demostró con el estreno de grandes películas directamente en alguna de estas plataformas, como es el caso de ‘El Irlandés’, dirigida por Martin Scorsese, que salió a la luz directamente en Netflix. O también el caso de la película ‘Aguas Profundas’, que se estrenará próximamente en Prime Video y apunta a ser una de las grandes apuestas de la plataforma este año. Y como era de esperar, HBO Max no iba a ser la excepción.

Los acuerdos de colaboración, el as bajo la manga de HBO

Sin embargo, estos estrenos exclusivos en plataformas no son el único ejemplo que demuestra que la industria está cambiando. Por ejemplo, la plataforma HBO, gracias a su acuerdo de colaboración con Warner Bros, está viendo cómo llegan a la plataforma algunos de los estrenos más importantes de la industria en cuestión de semanas.

Ya hablamos previamente sobre cómo funcionan estos convenios de colaboración, que consisten en acuerdos a los que las plataformas llegan con las productoras de cine para poder lucrarse de forma mutua. Y sin ningún tipo de duda, el que HBO Max posee con Warner es uno de los más potentes del mercado de la televisión a la carta.

"Un día la leyenda nacerá…" Y ese día es hoy. Ya disponible la épica historia de Paul Atreides, #Dune en https://t.co/8etSAQf0PL pic.twitter.com/blsLsKwzfJ — HBO Max España (@HBOMaxES) February 17, 2022

Recientemente lo vimos ejemplificado con la llegada de ‘Dune’ a la plataforma hace apenas tres semanas, solo cinco meses después de su estreno en las salas de cine. Y como ejemplo más reciente, se ha confirmado que la nueva película de Batman, protagonizada por Robert Pattinson y Zoë Kravitz, que ha cosechado magníficas críticas, llegará también tarde o temprano a la plataforma.

El biopic de la familia Williams, el último en llegar

Sin embargo, hasta que el murciélago aterrice en la plataforma, HBO ha estrenado en su plataforma ‘El Método Williams’, otra de las grandes triunfadoras en las nominaciones a los Oscars, puesto que ha cosechado ni más ni menos que seis nominaciones, y puede suponer el primer premio a Mejor Actor que la academia le otorgue a Will Smith, que se ha colocado en lo alto de los favoritos para llevarse la estatuilla.

La película es un biopic que se centra en la vida de Richard Williams, padre de dos hermanas que, con el tiempo, se convertirían en dos de las atletas más importantes de la historia del tenis: Venus y Serena.

Una película que fue una de las grandes sorpresas de este año, ya que no mucha gente se esperaba un desempeño tan brillante, especialmente teniendo en cuenta que a cargo de su dirección se encuentra Reinaldo Marcus Green, un director que, si bien no es primerizo en la industria, no cuenta con un amplio bagaje en el mundo del cine, pero ha logrado sorprender a la mayoría con su último estreno, entre ellos, a la Academia del Cine.

Con un tinte dramático que muestra los duros, pero a la larga efectivos métodos que Richards empleó con sus hijas para convertirlas en lo que son a día de hoy: dos de las cabezas visibles de la élite del tenis femenino. Un estreno que, a pesar de mezclar dos géneros que no suelen gustar mucho en Hollywood, como son los biopics y las películas basadas en deportistas, ha logrado cautivar tanto a crítica como audiencia, colándose entre las favoritas de lo que va de año.

La película llegó el 21 de enero a las salas de cine de España, y, de hecho, aún hay pases para verla en la gran pantalla en alguna sala. Y aterrizó en la plataforma el pasado 7 de marzo, con solo seis semanas de distancia entre un estreno y otro. Algo que evidencia el peso de estas plataformas en la industria, y que, a la larga, quién sabría si podría derivar incluso en estrenos simultáneos.