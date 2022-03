La hilarante comedia de terror que llegará a HBO este año y no te querrás perder

El año 2022 ha tenido un arranque fulgurante para HBO. A lo largo de estos dos primeros meses, la plataforma ha logrado un éxito casi sin precedentes con varias de sus producciones originales. Desde el ya anticipado éxito que ha cosechado la segunda temporada de ‘Euphoria’, que se ha convertido en la segunda serie más vista de la plataforma y ya espera una tercera temporada, hasta el inesperado éxito de ‘Peacemaker’, la serie de superhéroes que ha roto todos los moldes.

Un éxito que, sin embargo, no ha hecho que la plataforma se relaje, y todo parece indicar que el resto del año también estará repleto de agradables sorpresas para la audiencia. Y no solo por el esperado estreno del spin-off de Juego de Tronos, que llegará a la pantalla a lo largo de este año, sino porque la plataforma continúa anunciando interesantes propuestas.

La dosis perfecta de terror y comedia

Y una de las propuestas más recientes que la propia plataforma ha dado a conocer se enmarca en un género tan interesante como inexplorado: la comedia de terror. En este género se basará la próxima propuesta de la plataforma, a la que recientemente han puesto fecha: el próximo 24 de abril se estrenará en HBO.

Una serie que llevará el nombre ‘The Baby’, que será lanzada por la plataforma junto a Sky. Y su propuesta inicial, es a la par de lo más sencilla y llamativa: una mujer incapaz de concebir un bebé, ve como la oportunidad de cumplir su deseo de convertirse en madre le cae del cielo, de manera figurada.

No obstante, la maternidad no irá como ella la había imaginado, y su vida se convertirá en una serie de catastróficas desdichas desde que el bebé aterrizase en ella, ya que, a pesar de que aparentemente el bebé es totalmente normal, la realidad no podría ser más diferente, y el propio tráiler advierte sobre ello: “cada monstruo necesita una madre”.

Una arriesgada producción que apuesta por un terror surrealista sin dejar de lado altas dosis de humor, como es de esperar en una serie cuyo villano es un bebé cuyo objetivo es que su madre no ponga atención a ninguna persona que no sea él. Un terreno que no cuenta con un gran número de producciones, y en el que HBO, en caso de que la serie coseche un gran éxito, podría convertirse en un referente dentro del género.

Un elenco con caras reconocibles

Y para dar vida a la serie, la plataforma ha contado con algunos rostros que no resultarán desconocidos para una gran parte de la audiencia. La actriz Michelle de Swarte, quien se hiciera con un hueco en la industria por su papel en ‘La Duquesa’, serie original de Netflix, dará vida a Natasha, la madre del bebé que es totalmente incapaz de anticipar lo que se le viene encima.

Será acompañada por otras actrices que han tenido papeles en diversas series de unas y otras plataformas, como Amira Ghazalla (Sense8), Tanya Reynolds (Sex Education), en una serie que destaca por una enorme presencia del sector femenino del mundo de la actuación en el reparto.

Mucho secretismo en torno a su estreno

Además de ser lanzada por HBO y Sky, la serie estará producida por la productora Sister Pictures, responsable de algunas de las series más conocidas dentro de la plataforma, como es el caso de ‘Chernobyl’.

Por el momento, la información sobre esta interesante producción ha llegado con cuentagotas, y más allá de lo mostrado en el tráiler y de la escueta sinopsis ofrecida, se sabe poco en torno al estreno de la serie. No obstante, sí se sabe que contará con ocho episodios que se estrenarán de forma semanal, una práctica que es más que habitual en las producciones de la plataforma.

Es posible que a lo largo de este mes y medio que queda para que la serie llegue a la pantalla, HBO brinde algo más de información para anticipar el estreno de la que podría convertirse en una de las grandes sorpresas del año.

