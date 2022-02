Dar ‘me gusta’ a las historias de Instagram sin que aparezca como un mensaje privado ya es posible

Reaccionar a las historias de Instagram no es algo nuevo, hace tiempo que puedes comentar en ellas utilizando diferentes emojis preseleccionados por la aplicación. Sin embargo, estas reacciones aparecen siempre en forma de mensaje privado y puede ser un poco molesto, puesto que da la sensación de tener que contestar y muchas veces se utiliza como un mero ‘me gusta’.

No obstante, ahora existe otra forma de reaccionar a las historias con un tipo de acción menos intrusiva que las existentes hasta el momento. Los ‘me gusta’ ya han llegado a las historias como una forma mucho más cómoda de reaccionar sin necesidad de comenzar una nueva conversación.

Esto no solo es útil para usuarios convencionales, sino también para aquellos creadores de contenido que reciben una cantidad exagerada de reacciones en su bandeja de entrada, lo cual puede ser toda una molestia. Instagram ha comunicado ya una solución al respecto con una pequeña pero funcional mejora.

A partir del día 15 de febrero, ya será posible utilizar ‘me gusta’ en las historias de la aplicación, una opción que hasta ahora no existía y que supone una acción muy básica y sencilla más allá de las reacciones rápidas que funcionaba como mensajes preestablecidos con emojis. Aunque esas reacciones cumplían de alguna manera la función de los ‘me gusta’ tenían la gran pega de enviarse como mensajes privados.

La solución de Instagram ha sido un simple botón con forma de corazón que ya está comenzando a aparecer para algunos usuarios. Este botón aparece en la parte inferior derecha de la pantalla, junto a la barra habilitada para enviar mensajes que aún sigue sirviendo también para utilizar las ya conocidas reacciones.

Funciona de una forma muy parecida a los ‘me gusta’ de las publicaciones normales, e incluso puedes deshacerlos volviendo a ver la historia en cualquier momento. Es parecido a lo establecido anteriormente, pero con un botón específico destinado a ello y de una forma mucho menos intrusiva, puesto que ya no invadirás la bandeja de entrada de la otra persona.

❤️ Private Story Likes ❤️



Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.



Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw