Duolingo, la aplicación perfecta para aprender idiomas en tu iPhone

En los últimos años, los teléfonos móviles se han convertido en herramientas fundamentales para nuestro día a día. Nos acompañan en las acciones más cotidianas de nuestro día a día, desde ir al supermercado y pagar desde nuestro dispositivo móvil, hasta amenizar con música el acto de salir a hacer ejercicio.

Para ello, cuenta con una infinidad de aplicaciones, que van desde algunas cuyo contenido no tiene una gran profundidad, y otras que cuentan con funciones que hace no mucho no podríamos siquiera haber imaginado, como, por ejemplo, un identificador de obras de arte.

Pero dentro de todas las apps que podemos encontrar en los catálogos de nuestro dispositivo móvil, sean más o menos útiles, hay algunas que tienen un fin didáctico, y que cumplen las funciones que, de alguna otra forma, solo podríamos aprender yendo a clases o contratando los servicios de un profesor particular.

El ejemplo de esto es Yousician, de la que ya hablamos previamente. Una aplicación disponible para iPhone con la que cualquier usuario puede aprender a tocar un gran número de instrumentos. Y hoy vamos a hablar de otra app cuyo propósito es enseñar, pero, en este caso, idiomas: Duolingo.

Duolingo, clases de idiomas con diversos niveles

Duolingo es una app que cuenta con una plataforma en la que se pueden aprender más de 15 idiomas. Una aplicación que se basa en establecer el nivel del usuario tras una pequeña prueba, para posteriormente comenzar a realizar diversas lecciones que pondrán a prueba nuestro nivel, y se irán complicando conforme avanzamos en las mismas.

Unas lecciones que se centrarán, sobre todo, en la pronunciación y conocimiento de vocabulario, motivo por el cual estas ‘clases’ nos ayudarán a mejorar enormemente en estos dos aspectos, dotando al usuario de un conocimiento cada vez más amplio.

Duolingo, la app de idiomas disponible en App Store.

Y la realidad es que se trata de una aplicación más que sencilla a la hora de arrancar con el idioma. Al inicio, la app pide al usuario que establezca una meta diaria, la cual varía entre distintas opciones, que van desde sesiones de aprendizaje de cinco minutos, considerado la opción más ’light’, hasta otras que cuentan con una duración de hasta 20 minutos.

Si ya controlas los aspectos básicos del idioma que quieras aprender, puedes saltarte estas sesiones iniciales y acceder directamente al ‘examen de acceso’, que determinará el nivel del usuario, y será lo que marcará cuáles son los pautas a seguir en su proceso de aprendizaje.

Aprendizaje concebido como un juego

El atractivo principal de la aplicación gira en torno a que no se basa en monótonas y aburridas lecciones en las que el usuario tiene que memorizar y contestar a preguntas de forma continua, sino que está concebido como si de un juego se tratase.

Y es que, al completar cada nueva lección, la app premia al usuario con puntos de experiencia. Además, cuando éste complete los objetivos establecidos por él mismo al comienzo de la experiencia, ganará gemas. Unas gemas que servirán para ir reponiendo las vidas que el usuario perderá con los errores cometidos durante las lecciones, estableciendo un interesante sistema que hace más divertida la experiencia.

Esto es algo importante, ya que, mientras aprende el idioma, el usuario siente que está siendo recompensado, siendo premiadas sus buenas acciones, pero también pasándole factura las malas. Algo que nos puede incitar a esforzarnos al máximo e implicarnos totalmente con lo que estamos haciendo.

Lecciones escritas y orales

Como ya hemos visto, es una aplicación que pone a prueba hasta el límite nuestros conocimientos sobre el vocabulario, la pronunciación, y la gramática. No obstante, estos conocimientos no lo son todo a la hora de aprender un idioma, ya que la comprensión auditiva también es una parte fundamental del proceso. No vale solo con saber hablar una lengua, también debemos ser capaces de entenderla.

Es por ello que esta app también tiene una sección de cuentos interactivos, los cuales narran una historia a la que el usuario no debe perder detalle, ya que será interrogado sobre lo que la misma historia ha contado. Lo que en los colegios se conoce como ‘listening’.

Una opción válida tanto para adultos como para niños, y es que otra de las grandes virtudes de la aplicación, es que cuenta con lecciones adaptadas a personas de cualquier edad. Sin embargo, cuenta también con una versión exclusivamente para niños, Duolingo Kids, que centra la experiencia en usuarios en plena etapa de aprendizaje.