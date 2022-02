Los espías regresan a Disney + con el estreno de The Kingsman: La Primera Misión

Con el paso del tiempo, las plataformas digitales de vídeo en streaming han ido adquiriendo un papel cada vez más relevante dentro de la industria cinematográfica. Algo que se acentuó en gran medida durante la pandemia debido al cierre de las salas cine, que dejó a estas plataformas como principal referencia a la hora de consumir series y películas.

Una relevancia que traduce en proyectos muy ambiciosos que optan por un estreno directamente en plataformas en lugar de llegar a las salas de cine. Ejemplo de esto son la película ‘El Irlandés’, dirigida por Martin Scorsese y estrenada directamente en Netflix, o el próximo caso de Prime Video, que estrenará directamente en su plataforma la producción ‘Aguas Oscuras’, protagonizada por Ben Affleck y Ana de Armas.

Sin embargo, esta creación de producciones originales no es la única muestra del gran peso que estas plataformas han ganado en la industria en los últimos años. Y es que otro hecho que lo evidencia es el estreno de películas en estas plataformas escasos meses después de proyectarse en la gran pantalla.

Lo vimos hace escasos días con la llegada de ‘Dune’ a la plataforma HBO, pocos meses después de su estreno en el cine. Y lo vemos ahora con la llegada de ‘The Kingsman: La Primera Misión’ a Disney +, tan solo dos meses después de que se proyectase en las salas de cine de todo el mundo.

Una trama de espías entretenida y ligera

Y la película, ambientada a principios del siglo XX, llega a la plataforma para completar la trilogía de esta saga de películas, de las cuales ya podías encontrar las dos anteriores en la plataforma.

Ambientada en una serie de cómics del escritor Mark Millar, esta saga gira en torno a una trama de espionaje en la que una sociedad secreta compuesta por personas altamente preparadas y entrenadas para ser máquinas perfectas de guerra se enfrentan a las diversas amenazas que asolan el planeta.

Y en esta tercera entrega, el director Matthew Vaughn nos sitúa casi un siglo atrás de lo mostrado en las dos primeras entregas, durante la Primera Guerra Mundial, en una trama en la que muestra a los fans de la saga la creación y los inicios de la asociación de espionaje Kingsman.

Y no solo gira en torno al desarrollo de un hecho histórico como la guerra, que marcó el devenir de Europa a principios del siglo pasado, sino que, además, cuenta con la participación de algunos personajes históricos de lo más reconocibles, como es el caso de Rasputín, que encarna al villano principal de la trama.

Un reparto distinto, pero igualmente a la altura

El hecho de que se tratase de una precuela decepcionó en una primera instancia a algunos fans de las dos primeras películas, ya que eso suponía de forma irremediable que Taron Egerton, protagonista de las dos entregas originales, no formaría parte del desarrollo de esta tercera. También fue recibido como un jarro de agua fría la no presencia de Colin Firth, quien también estuviera presente en el desarrollo de la trama principal.

Sin embargo, la realidad es que el reparto de esta tercera entrega poco o nada tiene que envidiar a las dos anteriores, ya que contará con Ralph Fiennes en el rol principal, mundialmente conocido por encarnar a Voldemort en la saga de Harry Potter, o el carismático Rhys Ifans encarnando al misterioso Rasputín.

Distinta época, misma dosis de diversión

La realidad es que esta tercera entrega está a la altura de sus predecesoras, y esto se debe en gran parte a que mantiene su esencia. Una esencia que se aleja en cierto modo de lo que está preestablecido en las películas de este género, y sacrifica una trama extremadamente profunda repleta de matices a cambio de ofrecer acción a raudales.

Esto no quiere decir que su trama no sea interesante, sino que el ritmo al que es desarrollada es mucho más frenético de lo que este tipo de películas suele ofrecer. Si eres fan de las dos primeras, Disney + te brinda la posibilidad de disfrutar de esta última entrega. Si te gusta el género, pero aún no has dado la oportunidad a esta saga… ya tienes algo que hacer este fin de semana.