Llega a Prime Video el spin-off animado de su serie estrella: ‘The Boys Presents: Diabolical’

Si hay dos factores que han sido una constante en el último año en las plataformas de vídeo en streaming, sin ningún tipo de duda, son: en primer lugar, el desarrollo de spin-offs de algunos de los productos más conocidos de la plataforma. Ejemplo de ellos son la producción de ‘La Casa del Dragón’, llevada a cabo por HBO y basada en el universo de Juego de Tronos, o ‘Los Anillos de Poder’, serie desarrollada por Prime Video y basada en el universo de El Señor de los Anillos, en la que será la serie más cara de la historia.

Y, en segundo lugar, el auge del género de superhéroes, en el que las plataformas han encontrado una mina de oro en la que todas han decidido adentrarse. Ya obtuvo a principios de año un enorme éxito HBO con el estreno de Peacemaker, la cual ha sido la gran sorpresa de lo que llevamos de año. Pero Netflix no ha querido dejar pasar la oportunidad de subirse al carro, y lo ha hecho con el más reciente estreno de ‘Los Guardianes de la Justicia’.

Sin embargo, si tenemos que hablar de la plataforma que sentó las bases del género superheroico adaptado a los servicios en streaming, estamos hablando sin duda de Prime Video.

La plataforma de Amazon fue la primera en adentrarse dentro de uno de los géneros que más ingresos genera en la actualidad, con dos producciones que cosecharon un enorme éxito. Sin embargo, al referirnos a la joya de la corona de la plataforma, estamos hablando sin ninguna duda de ‘The Boys’.

Una producción que dio una vuelta de tuerca a todo lo que hasta ahora conocíamos del mundo de los superhéroes, mostrándonos cómo sería el mundo si éstos no fuesen los adalides de la moralidad que nos han mostrado compañías como Marvel o DC, en la que ha terminado por convertirse en una de las referencias de la plataforma.

Pero, ¿qué pasaría si se mezclan las tendencias de crear spin-offs y dar vida a universos superheroicos? Que obtendríamos como resultado una serie como ‘The Boys Presents: Diabolical’, una serie animada ambientada en el universo de la serie original, que servirá como preludio al estreno de la esperada tercera temporada.

Una serie que llegará a Prime Video este mismo viernes 4 de marzo, y que consistirá en una temporada con ocho capítulos que contarán con una duración aproximada de 15 minutos cada uno. No obstante, a pesar de ser una serie animada, y al igual que la obra original, se tratará de un producto con altas dosis de violencia, por lo que no será apto para todos los públicos.

En lo que respecta a su trama, a pesar de que se sabe poco más de lo mostrado en el tráiler, el director de la serie, Eric Kripke, aseguró que contará historias inéditas de los personajes de la ficción original adaptado a la animación, con un estilo similar al de ‘Invincible’, la otra gran serie de superhéroes de la plataforma.

Un detalle curioso es que cada capítulo será llevado a cabo por un director independiente, lo cual asegura que a lo largo de los ocho episodios que la serie durará, nos encontraremos con prismas y estilos de narrar muy diferentes, así como estilos de animación muy variados, tal y como el propio Kripke anunció en su cuenta de Twitter.

Get yer #TheBoys fix MARCH 4!!

Each ep of #Diabolical is a totally different animation style. This looney tunes one is by @Sethrogen & @evandgoldberg. Others from @awkwafina @JustinRoiland @AndySamberg, the @InvincibleHQ showrunners & MORE! #TheBoysTV pic.twitter.com/7b67uMlxuA

— Eric Kripke (@therealKripke) January 19, 2022