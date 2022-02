Netflix se adentra en el género de los superhéroes con el estreno de ‘Los Guardianes de la Justicia’

Que el género de superhéroes se encuentra a día de hoy en un auge sin precedentes, es un hecho totalmente objetivo. Durante la década pasada, el nacimiento del Universo Cinematográfico de Marvely la reinterpretación de Chistopher Nolan del personaje de Batman, sentaron las bases de lo que a día de hoy se ha convertido en uno de los géneros predilectos de la industria.

Tal ha sido el éxito cosechado, que las plataformas de vídeo en streaming han tomado nota, y han querido llevar a su terreno esta gran popularidad que atraviesa el género. De hecho, ya han sido varias las que han querido entrar en materia con producciones originales. La primera de ellas fue Prime Video, que en los últimos dos años lanzó dos series de este género que se convirtieron de forma prácticamente inmediata en dos de las favoritas del público.

De forma más reciente, pero con el mismo resultado, HBO también ha optado por adentrarse en este amplio género, con el estreno de ‘Peacemaker’, que ha sido la gran sorpresa de lo que llevamos de año. Como era de esperar, Netflix no se ha querido quedar atrás, y lanzará mañana mismo, 1 de marzo, su producción original de superhéroes: ‘Los Guardianes de la Justicia’.

Una producción que da un vuelco al género

No obstante, a pesar de ser la última en adentrarse en este género, la serie de Netflix cuenta con una peculiaridad. Si bien ya habíamos disfrutado en otras plataformas de obras de este género tanto en series de animación como en series live-action, esta serie contará con una enorme mezcla de formatos de animación, entre los que podremos encontrar la animación tradicional, el stop-motion o el pixel art entre otros muchos, cuyo escritor y director, Adi Shankar, ha asegurado que podrán distinguirse a lo largo de su primera temporada hasta ocho géneros de animación diferentes.

Una concepción que da una vuelta de tuerca a todo lo que habíamos visto hasta el momento, y que puede ser un gran acierto, ya que se inmiscuye en uno de los géneros más sobreexplotados de la actualidad, pero desde un prisma totalmente novedoso, lo cual puede ser un soplo de aire fresco no solo para el género como tal, sino para la propia plataforma.

Una trama envuelta por el secretismo

Lo poco que se sabe sobre la trama que desarrollará la historia es, además, algo que se ha visto hasta la saciedad dentro del género, tal y como describe la propia sinopsis de la serie en Netflix: ”Cuando su intrépido líder se autodestruye, un grupo de superhéroes problemáticos debe enfrentarse a las fuerzas del mal”. Una historia que, según parece, no va a reinventar el género, no obstante, es lo que ha convertido al mismo en toda una referencia dentro de la industria, y como reza el dicho ‘si algo no está roto, no lo arregles’.

No obstante, a pesar de que la trama, de la que se sabe más bien poco, no parece que vaya a innovar mucho sobre lo que ya conocemos, lo que sí es una garantía de éxito es el papel de Adi Shankar a cargo del proyecto.

Una persona que ya ha tenido un papel clave dentro otras producciones de la plataforma, como es la serie animada ‘Castlevania‘, de la que fue productor ejecutivo, y que fue un enorme éxito entre los fans del género durante sus cuatro temporadas, aún a la espera de conocer si la plataforma llevará a cabo una quinta y última, lo cual a día de hoy no ha sido totalmente descartado.

El tiempo de espera para ver el aterrizaje de Netflix en este género ya está llegando a su fin, ya que la obra estrenará en escasas horas los siete episodios de los que constará la serie en total, en una producción que ha sido desarrollada a lo largo de los seis últimos años.