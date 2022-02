Las mejores series de animación no infantiles del catálogo de Disney +

Desde sus inicios en la industria del espectáculo, Disney siempre se ha caracterizado por crear un contenido enfocado principalmente a los más pequeños de la casa. Y es que millones de niños a lo largo y ancho del mundo han crecido disfrutando con las aventuras de Mickey, Donald, Goofy y compañía.

También sus películas clásicas iban enfocadas a un público infantil, con cuentos de hadas rematados casi siempre con un final feliz. Un contenido que, a pesar de ser disfrutable también por el público adulto, no tenía a este sector de la audiencia como target principal.

Un catálogo muy amplio gracias a la expansión de la empresa

Algo que ha cambiado en los últimos años, debido a la enorme expansión que Disney ha llevado a cabo en el mercado. Y es que, en un período de tan solo diez años, la empresa norteamericana ha creado un auténtico monopolio, gracias a la obtención de derechos de alguna de las marcas registradas más exitosas del panorama cinematográfico, así como la absorción de otras grandes cadenas televisivas como FOX, Disney se ha hecho con una parte muy importante del mercado del entretenimiento.

Algo que se traduce en una mayor diversidad en la oferta del contenido, que, sin dejar de lado las creaciones originales enfocadas a un público infantil, ahora se compaginan con todo tipo de contenido, ya sea original de la propia plataforma o adquirido tras la absorción de otras cadenas.

Y entre esta oferta, destacan algunas de las series de animación más exitosas, tanto clásicas como actuales, que podrás disfrutar con una suscripción a la plataforma Disney +. Y a continuación te hablaremos de algunas de las favoritas de la audiencia, y por qué deberías verlas.

Los Simpson

Los Simpson, disponible en Disney +.

No existe ninguna persona en cualquier rincón del mundo que no sepa quiénes son Los Simpson. La familia más disfuncional y entrañable de la ficción animada. La serie creada por Matt Groening debutó en FOX en 1989, siendo la serie de animación con la emisión más duradera de la historia. Y no solo eso, sino que también es la serie más premiada de la historia, con un total de 205 galardones, que se dice pronto.

Y en la plataforma podrás disfrutar de las 33 temporadas que hasta ahora se han estrenado, además de ser el primer lugar donde podrás disfrutar del estreno de los nuevos capítulos, tanto en inglés como en castellano. Un clásico de las series de animación que no pasa de moda.

Padre de Familia

Padre de Familia, disponible en Disney +.

De algún modo, es una versión más irreverente y gamberra de Los Simpson. A pesar de que la serie de la familia amarilla no es en lo absoluto una serie infantil, se cuentan por cientos de miles los niños que crecieron viendo esta serie a la hora de comer. Sin embargo, la serie que gira en torno a Peter Griffin y su familia tiene un toque más adulto.

Estrenada también por FOX en 1999, tras la absorción de la empresa por parte de Disney, también pasó a ser propiedad de la multinacional norteamericana. Y del mismo modo que en el caso anterior, podrás disfrutar en la plataforma de todas las temporadas de Padre de Familia estrenadas hasta la fecha, así como disfrutar de los estrenos de sus nuevos capítulos en primicia.

Clone Wars

Clone Wars, disponible en Disney +.

Entre todas las absorciones llevadas a cabo por la empresa, una de las más importantes fue la del universo de Star Wars, algo que sucedió en 2012. Tras la compra del universo creado por George Lucas, todos los derechos de la icónica saga pasaron a estar a disposición de Disney, desde las películas hasta las series, pasando por el merchandising.

Y precisamente una de estas series animadas se encuentra entre las favoritas de los fans. En 2008 se estrenó Clone Wars, serie que narraba algunos de los eventos más importantes del universo de la guerra de las galaxias a través de los ojos de Ahsoka, su protagonista, pero contando con la presencia de alguna de las figuras más importantes de la saga, como Obi-Wan o Anakin. Y precisamente en esta plataforma, podrás disfrutar de las siete temporadas que componen esta historia, la última de las cuales se estrenó de forma exclusiva en la plataforma. Todo un regalo para los fans de Star Wars.

What If

What If, disponible de forma exclusiva en Disney +.

Cerramos la lista con una de las grandes producciones originales de la plataforma, al menos en lo que a series animadas se refiere. Al comienzo de 2021, Disney anunció el estreno de una nueva serie animada basada en el universo de Marvel, algo que generó un enorme hype entre los fans acérrimos de la compañía.

Un hype que se incrementó en gran medida tras anunciar el título y la trama de la serie, que se basaría en la línea de cómics del universo What If, que se centraba en historias independientes de Marvel si el destino las hubiese desempeñado de otras formas. Nueve capítulos que giran en torno a algunos de los personajes más importantes del UCM, y que, a la espera de la segunda temporada, que se estrenará próximamente, es una de las opciones más interesantes respecto al mundo marvelita.