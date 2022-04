Mueve una app a la tarjeta SD con este truco

Existen muchos factores a tener en cuenta a la hora de adquirir un nuevo teléfono móvil. Desde aspectos fundamentales como el procesador o la autonomía de la batería, hasta otros más puntuales como podría ser la calidad de la cámara. Un cúmulo de factores que hacen de un teléfono un dispositivo más o menos cotizado.

Más allá de eso, otro factor fundamental a la hora de elegir un teléfono móvil es el almacenamiento. De hecho, es el factor que hace que el precio de un mismo modelo de un teléfono pueda varias entre cantidades muy dispares en función del espacio de almacenamiento con el que cuente.

Ejemplo de esto son los iPhone, cuyas versiones varían entre grandes cantidades de precio en función de si analizamos el modelo de 128, 256 o 512GB. Sin embargo, la mayoría de modelos del mercado admiten la posibilidad de incluir una tarjeta SD o microSD para ampliar de forma artificial el almacenamiento de nuestro dispositivo.

Una forma de traspasar la información necesaria a un medio no nativo de nuestro teléfono, con el único objetivo de liberar espacio de cara a poder seguir descargando imágenes o aplicaciones en nuestro teléfono. Todo el mundo sabe que se pueden incluir en esta tarjeta imágenes, vídeos y documentos, pero, ¿se pueden pasar también apps a la tarjeta SD?

Cómo mover apps de tu teléfono a la tarjeta SD

La respuesta es un rotundo sí. A pesar de que hay gente que recomienda no hacerlo, ya que existen algunas aplicaciones que cuando son extraídas de la memoria principal del dispositivo no funcionan a la perfección y comienzan a dar algún fallo, es una opción más que posible en los dispositivos Android.

Y para poder llevar a cabo esta operación únicamente son necesarios dos requisitos: en primer lugar, como es evidente, tener en tu teléfono móvil una tarjeta SD. En segundo lugar, que este dispositivo cuente con Android 6.0 o posterior. Algo que no debería ser un problema, ya que estamos hablando de un sistema operativo que vio la luz hace ya siete años, en 2015, por lo que la gran mayoría de teléfonos de esta marca que se pueden encontrar en el mercado cuentan con un sistema superior.

Y la principal ventaja de esta forma de proceder, es que no es necesaria la intervención de ninguna app de terceros en la aplicación, y lo podremos hacer desde los Ajustes de nuestro teléfono. Dentro de estos, tendremos que desplegar el menú de Almacenamiento, donde el usuario podrá ver qué aspectos concretos ocupan cada porcentaje de memoria del dispositivo, además de si cada uno de esos aspectos concretos se encuentra en la memoria principal o en la tarjeta externa.

Una vez en ese punto, debemos hacer clic sobre la pestaña de Aplicaciones o Juegos, donde se nos mostrará una lista con todos los que vienen instalados en nuestro dispositivo. Justo a un lado, aparecerá una opción que nos indicará el Almacenamiento Usado, y posteriormente solo tendremos que hacer clic sobre el botón Cambiar para elegir si queremos contar con una aplicación en la memoria principal o en la tarjeta externa.

¿Y si no aparece esta opción?

Cabe la posibilidad de que la opción previamente mencionada no aparezca en tu dispositivo móvil, a pesar de haber cumplido todos los requisitos requeridos. Esta significa que la tarjeta no ha sido formateada para este tipo de acciones. Pero no hay por qué preocuparse, ya que se trata de una operación bastante sencilla.

Y es que basta con formatear nosotros mismos la tarjeta. Para ello, como es evidente, conviene primero realizar una copia de seguridad del contenido de la tarjeta si es imprescindible, algo que se puede hacer fácilmente desde aplicaciones como Google Drive.

Posteriormente, tendremos que acudir nuevamente al Almacenamiento dentro de los Ajustes de nuestro teléfono. Tras desplegar el menú, únicamente tendremos que pulsar sobre la opción correspondiente a la tarjeta SD, para después seleccionar la opción formatear como interno entre todas las que nos ofrece la app.

El propio dispositivo mostrará una pantalla emergente indicando las consecuencias de esta acción, y si ya has guardado todo y estás conforme, simplemente debes pulsar en formatear tarjeta SD. Una acción que apenas lleva unos minutos, y que, tras llevarla a cabo, deberás repetir el proceso previamente mencionado, que ya no te dará ningún tipo de problema.