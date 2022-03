La película retirada del catálogo de Disney + tras el conflicto ucraniano

El conflicto bélico desatado a finales de febrero entre Rusia y Ucrania está teniendo evidentes consecuencias en todos los ámbitos de la sociedad. Como es evidente, y tras un conflicto de este calibre, que no se veía en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el apartado social está siendo el más afectado por la situación.

Sin embargo, y a pesar de que el resto de actividades a nivel global han pasado a un segundo plano dado el conflicto, esto no implica que el resto de actividades que forman parte de nuestro día a día se hayan visto afectadas. En el mundo del deporte, por ejemplo, los combinados de origen ruso están observando cómo se quedan fuera de las competiciones europeas a nivel global.

Pero el mundo de la cultura tampoco se ha visto ajeno a la situación acontecida en las fronteras de Ucrania. Casi todas las plataformas digitales han abandonado el territorio ruso, en señal de disconformidad con su actividad militar.

Netflix ha sido la última empresa en ir un paso más allá. Y es que además de ser un servicio que ha dejado de estar operativo en las fronteras del país soviético, recientemente tomó la decisión de paralizar con carácter indefinido todas las producciones de origen ruso, algo de lo que ya os hablamos previamente.

Disney también toma medidas al respecto

No obstante, no ha sido la única plataforma de vídeo en streaming en tomar cartas en el asunto. Y es que Disney + también ha llevado a cabo una serie de acciones, más allá de la evidente, de cerrar el grifo en Rusia tras el conflicto, y es que recientemente se ha podido observar en la versión estadounidense de la plataforma cómo una de las películas animadas más clásicas ha desaparecido del catálogo sin dejar rastro.

Una película que no es ni más ni menos que Anastasia, que cuenta la historia de la mujer que da nombre a la propia película, ambientada en Rusia, cuya trama gira en torno a la hija de unos zares que busca huir del país soviético tras la revolución bolchevique. Una película en la que cobra una especial relevancia el factor sociopolítico, motivo que ha llevado a muchos a especular que el motivo de la retirada no ha sido otro sino el conflicto que está teniendo lugar en suelo ucraniano.

No obstante, por el momento, en la versión europea de la plataforma la película, estrenada por 20th Century Fox en 1997, aún forma parte del catálogo vigente. Tal es así que, en España, aún se puede disfrutar de la película en la propia plataforma.

Algo que pondría en duda que el motivo real de la retirada de este título sea el conflicto que estamos viviendo protagonizado por la invasión del ejército ruso. No obstante, no es una opción que se pueda desestimar de forma inmediata, pues es de conocimiento común que las relaciones entre el régimen soviético y las plataformas estadounidenses no es precisamente buena.

La última medida de las plataformas digitales

Esta ha sido la última medida de la industria cinematográfica en referencia al tratamiento del conflicto bélico que está teniendo lugar. Pero parece ser que no será la última. Y es que, además de la decisión de diversas plataformas de dejar de ofrecer sus servicios en el país ruso, ya no solo de vídeo, sino también otras como Instagram, algo de lo que hablamos recientemente, ha habido otras más concretas.

Entre ellas, se encuentra la decisión tanto de las productoras como de las plataformas de no llevar a cabo ningún estreno en territorio ruso. Por ejemplo, Disney + no sacó a la luz en las fronteras del país ruso ‘Red’, la última obra de Pixar que ha resultado ser todo un éxito entre audiencia y crítica.

😯 sorpresa

😳 vergüenza#PixarRed, la nueva obra maestra de Disney y Pixar, ya disponible en exclusiva en #DisneyPlus pic.twitter.com/XwHlyVEEuJ — Disney+ España (@DisneyPlusES) March 17, 2022

Por otra parte, Warner Bros tomó la decisión de cancelar el estreno de ‘The Batman’, previsto para el pasado 4 de marzo a nivel mundial. Una película que, sin embargo, llegará a la plataforma de HBO en el resto del mundo muy pronto.