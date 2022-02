Las películas del catálogo de Netflix que te llevarán de vuelta a los 80

Que en los últimos años hemos desarrollado un gusto por todo lo vintage, es un hecho irrefutable. Han regresado una gran cantidad de modas ochenteras: los pitillos, las riñoneras, las gorras… Una tendencia que es una oda al culto de lo clásico, que también se ha trasladado al mundo del cine.

Y esto lo ejemplifican la ingente cantidad de remakes adaptados a nuestra época de películas clásicas que han tenido lugar en la última década, siendo el ejemplo más reciente el estreno de la nueva película de los Cazafantamas. Y no solo eso, sino que una parte del contenido actual que más triunfa toma como base el tipo de cine que se hacía en los 80. Ejemplo de ello es Stranger Things, una de las series más exitosas de Netflix, ambientada en los propios 80 y tomando como referencia la estética y la forma de hacer cine de esta época.

Sin embargo, no hay nada como lo original. Y a pesar de contar ahora con una infraestructura mucho mejor y muchos más medios tecnológicos, el aroma que desprende el producto original es inigualable. Y el catálogo de Netflix cuenta con algunas de las películas que reventaron la taquilla en la década de los 80, y a continuación te hablaremos de alguna de ellas.

Los Cazafantasmas

La última película en recibir un remake es una de las primeras que se viene a la mente de cualquier que piense en una película ochentera. Y es que, ¿a quién vas a llamar si no es a los Cazafantasmas? La película que llevó a Bill Murray a convertirse en una de las estrellas más importantes en la cima de Hollywood no fue únicamente todo un éxito en taquilla, sino que terminó por convertirse en el icono de toda una generación.

Los Cazafantasmas (1984)

Estrenada en 1984, la película dirigida por Ivan Reitman se ha convertido con el paso del tiempo en un clásico imperecedero al que muchos terminan regresando cada cierto tiempo. Y es que aunque sea una obra a la que actualmente se le ven las costuras, algo lógico, debido al avance tecnológico que ha tenido la industria del cine en los últimos años. Pero ni siquiera unos efectos especiales que a día de hoy chirrían en algún momento, hace que esta película pierda ni un ápice de su esencia. Y es que ni siquiera una catástrofe mundial podría evitar que llamásemos al grupo más desastroso, pero entrañable, de la ciudad de Nueva York.

Regreso al Futuro

Junto a la anterior, la película dirigida por el infravalorado Robert Zemeckis fue el gran icono de la década de los 80. Y lo cierto es que no es algo sorprendente, ya que tenía todo para triunfar: un Michael J. Fox en la plenitud de su carrera, un Zemeckis capaz de reinventar la rueda con cada nueva película, y una trama futurista a la par que divertida cuyo éxito fue tal que terminó convirtiéndose en una trilogía.

Regreso al Futuro (1985)

Estrenada en 1985, Regreso al Futuro narra la historia de un joven que tiene que volver al pasado, para lograr que sus padres se enamoren (nuevamente) en el instituto para así evitar desaparecer de la faz de la tierra. Una de las películas más icónicas del pasado siglo, que logró convertir en oro todo lo que le rodeó. Ejemplo de ello es el mítico coche que aparece en ella, el Delorean, que pasó a ser uno de los elementos más característicos de la industria cinematográfica estadounidense.

La historia interminable

Sin ningún tipo de duda, la película de fantasía por excelencia del pasado siglo. Basada en la novela homónima del alemán Michael Ende, contiene una historia dentro de una historia, en la que Bastian, un niño tímido sin muchos amigos en el mundo real, se adentra en un mundo de fantasía en el que sus habitantes están ante un grave peligro y necesitan de su ayuda para salvar el mundo tal y cómo lo conocen.

La Historia Interminable (1984).

Fue la obra que sentó las bases de la gran mayoría de películas fantásticas en los años siguientes, pero lo cierto es que ninguna otra película de este género ha logrado tomar la corona que esta película se ganó por méritos propios en 1984, año en el que fue estrenada. Una historia que marcó a toda una generación de niños gracias a su mensaje de amistad, confianza y, sobre todo, creer en uno mismo.

La Vida de Brian

Estrenada en algunos lugares en 1979 y en otros en 1980, más allá de su año de estreno, La Vida de Brian se consolidó en la década de los 80 como una de las comedias favoritas de la audiencia de la era del cine en color. Se trata de una comedia negra que narra la vida de Brian, un niño que el día de su nacimiento ve cómo su vida queda marcada por coincidir en la fecha y lugar exactos en los que nació el mismísimo Jesucristo.

La Vida de Brian (1980).

Irreverente a la par que divertida, la película dirigida por Terry Jones se atrevió a dar su propia visión de los sucesos narrados en la Biblia, con una comedia que si bien podía haber sido considerada ofensiva para las creencias de muchos, fue recibida con una crítica muy positiva, ya quela sociedad del momento entendió que se trataba de, única y exclusivamente, humor. Además, también dejó para la posteridad momentos que todo el mundo ha visto alguna vez en su vida, como la clásica escena de los ladrones en la cruz, cantando Always look on the bright side of life. Una comedia que, pasen los años que pasen, nunca pasará de moda.