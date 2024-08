Nacho, el hombre con más pisos turísticos de Sevilla: «Me preocupa lo mal que se habla de mi sector»

Ignacio Rodríguez, o más conocido como ‘Nacho’ en la plataforma Airbnb, es el hombre que más viviendas de uso turístico tiene en Sevilla. Según ha explicado a Economía Digital, «es preocupante lo mal que se está hablando» de su sector, «porque daña al turismo de toda la ciudad».

«Un amigo mío estuvo hace poco en Roma», explica el dueño de la gestora de pisos turísticos Valcambre, «y me contaba que por las calles no se podía ni andar: eso no pasa en Sevilla». Rodríguez, con este ejemplo gráfico, explica lo que es un turismo masificado, como el de ciudad italiana, por la que anualmente pasan unos 20 millones de personas.

A la capital hispalense acuden «unos 3 millones de viajeros, que son el alimento de la mayoría de los negocios de aquí». Y, según explica este empresario, la campaña que políticos y asociaciones de vecinos hacen en su contra está rozando «el terreno del crimen».

A Ignacio Rodríguez le parece así positiva la propuesta del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, de que la aprobación de las viviendas turísticas pase por un consenso del 60% de los vecinos.

La enmienda que cambie la Ley de Propiedad Horizontal, anunciada hace una semana, puede ser para su empresa la prueba de que los pisos de uso turístico no perjudican a nadie. En Valcambre, la empresa en la que Rodríguez es uno de los socios fundadores, «no se suelen registrar incidencias», a pesar de las «65.000 personas que pasan al año» por sus apartamentos y «el teléfono de 24 horas» que tienen disponible para atender este tipo de sugerencias.

Motor económico

En términos económicos, en Sevilla, el 25% del PIB procede del sector turístico. Valcambre calcula que la media de facturación bruta de uno de sus pisos «puede estar entre los 25.000 y los 30.000 euros anuales».

Según la plataforma AirDNA, que mide información de los datos recolectados de Vrbo y Airbnb, el promedio de ingresos brutos es de unos 35.000 euros al año por vivienda turística y hay casi 8.000 de ellos en Sevilla. Es también esta web la que señala las principales empresas o ‘host’ de cada mercado, y ‘Nacho’ lidera la ciudad, con 188 pisos disponibles.

Ignacio Rodríguez critica también el porcentaje máximo de viviendas de uso turístico que puede haber en los barrios sevillanos y que ha propuesto el ayuntamiento municipal, que se concretaría en un 10%.

«No podemos crecer», ha asegurado Ignacio Rodríguez. Y ha recordado que los pisos turísticos ya estaban regulados antes del decreto de la Junta de Andalucía en enero, que concedía potestad a los ayuntamientos regionales para limitarlos.

Desde su punto de vista, «no hay razones de peso» para sostener ese porcentaje que propone el Ayuntamiento de Sevilla, aunque ahora mismo la gestión de la medida esté paralizada por la oposición del resto de partidos políticos de la ciudad (PSOE, Vox y Podemos).

Rodríguez apoya la alegación que la Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (AvvaPro) ha interpuesto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En su opinión, el estudio que ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla para marcar ese 10% «no tiene pies ni cabeza».

210 propiedades

El negocio de Valcambre empezó como un experimento de los hermanos Ignacio, Isaías y Carlos Rodríguez, junto con el apoyo de su padre. Los tres mantuvieron durante un año sus respectivos trabajos, pero cuando alcanzaron en tan corto plazo la gestión de 20 viviendas, dejaron sus empleos de economistas para dedicarse de lleno a la gestora.

Ahora cuentan con 210 propiedades turísticas, entre las que se cuentan las 188 anunciadas en Airbnb y 14 edificios completos. Estos últimos apartamentos suponen entre el 40% y el 45% del total de su negocio, en el que ya tienen contratados unos 50 trabajadores directos.

Aunque los primeros ocho años de andadura han sido en Sevilla, debido a los orígenes de esta familia, «entre finales de 2024 y principios de 2025» abrirán un nuevo edificio con apartamentos turísticos en otra ciudad andaluza. Su preferencia, por el momento, son los destinos urbanos, según ha señalado Ignacio Rodríguez.