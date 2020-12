15.100 euros menos: el gran rival del Toyota RAV4 está de oferta

Los SUV híbridos como el Toyota RAV4 se han convertido en una de las principales opciones de muchos conductores en los últimos tiempos. Por un lado, porque son carrocerías más amplias y cómodas que muchas berlinas y compactos.

Por otro, porque los motores híbridos, al margen de garantizar un menor consumo, garantizan también olvidarse de problemas en el futuro respecto a las normativas de contaminación.

La combinación de estos dos elementos ha propiciado que modelos como el RAV4 se conviertan en superventas. Sin embargo, cabe destacar que el SUV híbrido más vendido del mundo no es el modelos de Toyota, sino un compatriota, el Mitsubishi Outlander PHEV.

La oferta del Mitsubishi Outlander PHEV

Un modelo que, si bien es cierto que no cuenta con un diseño quizás tan atractivo como el del Toyota, sí que tiene dos elementos a su favor. Por un lado, el precio. Con la oferta actual, que incluye una rebaja en su precio de 15.100 euros, el precio de partida de este Outlander PHEV es de 31.200 euros. El del RAV4, en su caso es un híbrido no enchufable, es de 33.900 euros.

Por otro lado, un punto a favor que va en relación precisamente al precio. Y es que por menos podemos tener un SUV más grande, más espacioso y, ojo, con una mecánica mucho más interesante.

A diferencia del RAV4, que llega con un motor de 218 caballos con tracción sencilla, el Outlander lo hace con un motor de 224 caballos pero, ojo, con tracción total. De esta forma, el Mitsubishi se posiciona como un SUV con etiqueta CERO de la DGT, con capacidades todoterreno reales, más amplio, con mayor capacidad de carga, con más espacio pata todos los ocupantes y a un precio menor.

Por mucho que su diseño no sea tan atrevido e imponente como es el del RAV4, no son pocos que consideran que el resto de parámetros benefician tanto al Outlander que no hay duda alguna de qué modelo es mejor.

