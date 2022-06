Ikea: no dejes escapar este 3 en 1 con el que decorar tu baño por solo 2 euros

Desde tiempos inmemoriales, la decoración de interiores ha sido un aspecto clave a la hora de dotar a nuestro hogar de un aspecto e identidad concretas. Un hecho que requiere no solo tener muy claro cuál es el aspecto que queremos dar a nuestra casa, sino también contar con medios suficientes para hacerlo. Y gracias a plataformas como Ikea, el abanico de posibilidades es muy amplio.

Sin embargo, es un hecho más complicado de lo que parece. Mientras que sí hay algunos elementos que se pueden elegir a grandes rasgos para dotar a nuestras estancias de un aspecto concreto, el aspecto minimalista también cumple una función clave a la hora de crear una atmósfera concreta.

Y tal vez uno de los elementos clave a la hora de hacer una buena decoración de cualquier habitación sea dotar de uniformidad estética a nuestro hogar. Algo que se consigue con la distribución de elementos que compartan una estética similar. Algo que podremos hacer fácilmente gracias a Ikea y, lo que es aún mejor, a un precio irrisorio.

El juego de baño más barato del mercado

Y hoy os hablaremos sobre un producto en el que Ikea han pensado como elemento perfecto para decorar nuestro baño. Y se trata ni más ni menos que de STORAVAN, un juego de baño 3 en 1 que incluye tres piezas: un dispensador de jabón, un portacepillos y una jabonera, todos ellos bajo una misma estética.

STORAVAN, el juego de baño disponible en Ikea por 2 euros.

Tres elementos perfectos tanto para cumplir una función estética como para almacenar todos aquellos objetos pequeños que queramos tener a la vista para no perderlos. Por lo demás, se trata de un juego de tres piezas que no reinventa la rueda, pero que dotará a tu cuarto de baño de una uniformidad estética que queda muy bien a la vida.

Todos los elementos están compuestos por plásticos de polipropileno, reciclado al menos en un 20%, por lo que tampoco tendremos que dar demasiadas vueltas respecto a cómo mantener estas tres piezas especialmente cuidadas, pues bastará con limpiar con un paño húmedo.

No obstante, aún no hemos hablado sobre el gran factor que hace de este un producto muy llamativo. Y es que podemos encontrar este juego de piezas de baño tanto en cualquier establecimiento de Ikea como en su página web por solo 2 euros. Y es que, una vez más, la plataforma sueca ha demostrado que no es necesario tener una gran cuenta corriente para dar un toque de elegancia a nuestro hogar.