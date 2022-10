Las 7 zapatos más elegantes de Massimo Dutti para este otoño

¿Ya estás preparando tu shopping bag de otoño? Conforme bajan las temperaturas, y nuestro pedicure de verano se va desvaneciendo, sabemos que es hora de hacer nuestra lista de tendencias de zapatos de otoño. Si estás al tanto de las pasarelas, seguramente ya tienes el ojo puesto en varios desde que empezó la temporada. Así como ya tienes tus oversized jeans o unos cargo pants, te damos la lista definitiva de los zapatos que necesitas para llevar tus outfits de otoño al siguiente nivel.

El grupo Inditex estrena nueva colección y ya hemos encontrado en Massimo Dutti los 7 pares de calzado que arrasarán este otoño. Lo más llamativo es que la elegancia es más versátil que nunca, y lo hemos visto desde modelos tan dispares como son las botas de caña alta y el retorno de los mocasines más clásicos.

Partiendo de ese contraste, el estilo se adapta a las mujeres de hoy, que trabajan, se mueven, tienen compromisos y planes. Es ahí donde lideran los zapatos abotinados, los zapatos de salón de tacón ancho e incluso las sandalias para los últimos días soleados.

Botas de caña alta de Massimo Dutti

Con un estilo clásico de caña alta, buen ajuste a la pierna y acabado en piel ovina, son unas botas que resaltan la clase y el estilo en todo momento. Estas botas de Massimo Dutti son puro encanto por donde sea que las mires, con un estilo formal que combina con todos los estilos.

La altura de la caña es de 46 cm y la altura del tacón es de 9 cm. Están confeccionadas 100% en piel bovina y en el interior cuenta con forro del mismo material. Su plantilla es flexible y garantiza el mejor de los ajustes al pie.

El color que ha elegido Massimo Dutti para este calzado es el marrón y el acabado brillante sin duda realza su estilo. Seguramente te estás preguntando su precio, pues te adelantamos que son unas botas que están disponibles por 179 euros.

Mocasín clásico de Massimo Dutti

Los mocasines son la gran tendencia en calzado este otoño. Ya se vieron un poco el invierno pasado pero es ahora cuando van a arrasar. Los tienes en todas las firmas pero estos de Massimo Dutti son de los más deseados y son además muy cómodos. Cuentan con detalle de piezas metálicas y son de color rojo burdeos. Su precio es de 79,95 euros.

Zapato de salón ancho de Massimo Dutti

El tacón ancho es una tendencia indiscutible de los últimos años que ha ido robando protagonismo al reinado del stiletto como único sinónimo de elegancia. Los estilos más cómodos se imponen, y por eso el zapato de salón de tacón ancho o cuadrado es pura tendencia no sólo por su diseño sino por su versatilidad, ya que encaja por la mañana en la oficina, en el café de la tarde y en el cine de la noche.

Estos de Massimo Dutti transmiten feminidad y elegancia en todo su esplendor gracias a un diseño único y sofisticado con acabados exquisitos de alta calidad. Confeccionadas en piel bovina, con un tacón de 9 cm y siendo de colección exclusiva Limited Edition nosotras no dudábamos en hacernos con ellos por tan solo 99,95 euros.

Un básico: los stilettos de Massimo Dutti

El complemento que no debería faltar en tu armario. Massimo Dutti tiene en su nueva colección Studio un zapato de tacón fino y líneas rectas realizado con pieles de primera calidad que aportará sofisticación a cualquier look. La altura del tacón es de 9 centímetros y no solo eso, este básico puede estar en tu armario por 99,95 euros.

Botín Massimo Dutti

Los botines serán el calzado que todas desearemos en otoño y, como era de esperar, celebridades y prescriptoras de moda apuestan por ellos creando estilismos únicos. En esta ocasión algunas de nuestras firmas favoritas confirman que este modelo tiene altas posibilidades de convertirse en tendencia imparable esta temporada.

Estas botas parecían ser cosa del pasado. Sin embargo, la tendencia vuelve pisando fuerte esta temporada otoño-invierno 2022. Massimo Dutti tiene un elegante zapato con tacón abotinado confeccionado en España. Los excelentes acabados lo convierten en el aliado ideal para el día a día. ¿El precio? 139 euros, una inversión que merece la pena.

Zapato destalonado de Massimo Dutti

Los zapatos de tacón destalonados, como buen clásico establecido en las tendencias de calzado, suelen regresar con vigor todas las temporadas, especialmente en el periodo otoñal, cuando la escena se vislumbra con la transición climática.

Y, es que, con la llegada de la sensación térmica que nos ofrecen las botas largas, botines y mocasines, lo que algunas mujeres buscan es un híbrido entre un zapato cerrado y un par de sandalias, para poder mostrar el bronceado de la piel que se trabajó durante el verano. Massimo Dutti tiene en su página web este zapato destalonado por 99,95 euros.

Sandalias de Massimo Dutti

Sí, para aprovechar los últimos días de buen tiempo, Massimo Dutti tiene estas finas sandalias de tira para complementar nuestros looks de fiesta antes de la llegada del frío. Están confeccionadas en piel bovina, un tacón de 9,5 centímetros, acabado en punta cuadrada y forman parte de su colección exclusiva Limited Edition ¿el precio? 99,95 euros.