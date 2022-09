Mango Outlet tiene rebajados los mocasines de piel más cómodos para el otoño

Decir adiós a las sandalias es uno de los momentos más difíciles de la llegada de septiembre. Sin embargo, y aunque las temperaturas aún nos permiten llevarlas, existen otras alternativas para hacer el cambio de zapatero mucho más llevadero. Nos referimos a los mocasines, botas, zapatillas y otras opciones de calzado de entretiempo.

A pesar de que las botas -sobre todo las cowboy– vienen con fuerza para esta temporada otoño/invierno, lo cierto es que todavía no hace el clima necesario y sí podemos llevar otras opciones de zapatos más frescos. Y es en ese momento donde entran los mocasines, una propuesta también tendencia este año que hemos encontrado en Mango Outlet rebajada.

Los mocasines de Mango el aliado perfecto para la oficina

Este año, los mocasines vuelven a posicionarse como ese zapato perfecto para el día a día. Los outfits para ir a trabajar exigen un plus de formalidad y por eso, básicos como camisas, trajes, pantalones de vestir o vestidos midi son los que nos sacan del apuro. Los accesorios también son una parte importante del look sofisticado de oficina, no nos podemos permitir estar todo el día en tacones, es por ello que buscamos la comodidad y tus zapatos para la vuelta a la rutina serán estos mocasines de Mango Outlet.

Un modelo clásico, unos prácticos y elegantes mocasines confeccionados en tejido de piel, con suela plana, costuras decorativas en relieve y detalle en la parte delantera. Un tacón muy bajo que aporta un mínimo de altura siendo así un diseño mucho más confortable que si fuera completamente plano y liso.

Tiene un ligero efecto acharolado que también aporta elegancia al diseño convirtiéndolo así en una opción que puedes lucir en looks de oficina, pero también en estilismos más arreglados y que requieren una etiqueta algo más elegante para la noche o algún evento.

Lo ideal es que los puedes encontrar en la página web de Mango Outlet al 34% de descuento, los hay en dos colores: burdeos y negro y están de la talla 35 a las 42, al final su precio es de 45,99 euros.