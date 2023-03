Abercrombie tiene rebajado a poco más de 30 euros el vestido perfecto para eventos, ¡antes costaba 100!

Cuando se acerca la primavera, los escaparates de las cadenas de ropa más conocidas se llenan de alegría y colorido, ¡y nos encanta! Una explosión de color que pide a gritos un cambio de armario, aún dificultado por las cambiantes temperaturas que nos siguen dejando días fríos en la recta final del invierno. Abercrombie se ha adelantado a la nueva temporada con esta prenda rebajada ideal para todo tipo de eventos.

La primavera trae poco a poco el buen tiempo, y con él todas esas ganas de celebraciones. Es por ello que los próximos meses son elegidos por muchos como las fechas ideales para ceremonia como bodas o comuniones donde siempre suele surgir la misma incógnita: ¿qué me voy a poner? ¡Tenemos la solución!

El vestido más primaveral de Abercrombie perfecto para eventos

Si hay algo que caracteriza a la primavera, son la gran cantidad de eventos que suelen surgir. Elegir el conjunto ideal es importante, pero no es nada sencillo, ya sea porque no tenemos claro con qué combinarlo o porque no encontramos nada que nos convenza del todo cuando vamos de compras.

Esta opción de Abercrombie es perfecta para las que quieren lucir algo cómodo y sencillo a la par que elegante y favorecedor. Se trata de un vestido largo confeccionado en un tejido de mezcla de lino suave, muy agradable al tacto y ligero para esas temporadas de buen tiempo o para los días calurosos de la primavera.

Tiene detalles abotonados en la parte delantera de la prenda, así como tirantes ajustables para que puedas adaptarlo a ti de la forma más cómoda. La falda está escalonada con un bonito vuelo y el cuello tiene un escote en forma de V de lo más favorecedor, ¡es la prenda que necesitabas para eventos formales!

Está disponible en dos tonos y estampados; por un lado, tenemos la opción más primaveral con motivos florales en amarillo sobre una base blanca; por otro lado, tenemos una opción a rayas verticales blancas y anaranjadas. Ambas propuestas son perfectas para eventos y están disponibles con un descuento del 68%, a un precio final de 31,99 euros.