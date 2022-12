El abrigo de lana blanco más premium de Zara para ir elegante a tus eventos navideños

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, se van acercando todos esos eventos inevitables como los reencuentros con amigos, los compromisos familiares o las cenas de empresa. Escoger el outfit adecuado para la ocasión puede llegar a complicarse si no disponemos de la suficiente variedad en nuestro fondo de armario pero Zara tiene justo lo que necesitas.

Cuando surgen varios de estos eventos en fechas muy próximas, repetir modelito no siempre puede ser una opción y si no disponemos de variedad en nuestro armario que pueda corresponder al estilo elegante que buscamos, ir de compras es prácticamente una obligación y no es la mejor época para gastar demasiado dinero en ropa.

El abrigo de lana blanco más elegante de Zara para fiestas y eventos

Sin embargo, si que podemos optar por reciclar algunas partes de distintos outfits para lograr diferentes estilos y conjuntos combinando diferentes prendas y complementos. Una de las que más llama la atención de entrada y más si tenéis planeado estar en el exterior o dar un paseo, es el abrigo.

¡Qué mejor que un bonito y rejuvenecedor abrigo de lana blanco de lo más elegante para este tipo de ocasiones! Zara tiene justo lo que necesitas. Se trata de una prenda premium de la colección de Zara confeccionado en materiales de gran calidad. Es un abrigo cruzado de cuello solapa y manga larga con hombreras.

Cuenta con unos bolsillos delanteros con solapa y un bajo con abertura en espalda. El cierre es frontal cruzado con dos botones a contraste, sencillo y muy elegante para aportar ese toque formal a cualquier look. Está disponible en un elegante color blanco crudo y aportará ese toque rejuvenecedor a tu estilo que tanto nos gusta.

La parte exterior de la prenda está confeccionada en un 97% de lana y un 3% de poliamida, mientras que es forro interior está compuesto en su totalidad por viscosa. Unos materiales de gran calidad que te permitirán tener un abrigo intacto durante muchos años, ¡es toda una inversión! Podrás encontrarlo en tiendas físicas de Zara o en su página web a un precio de 129 euros.