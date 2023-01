Sigue marcando tendencia: este abrigo de peluche de Lidl es el que necesitas este invierno

Un 5 de diciembre de 2017 supimos que esta prenda estaba conquistando cientos de armarios de las expertas en moda. Se trataba de un abrigo de pelo marrón estilo peluche de la colección Heidi Klum para Esmara, la firma de moda de Lidl.

También estaba en azul oscuro, pero fue precisamente en el color teja el cual se hizo tan famoso que no quedó ni rastro de él en las tiendas de la cadena alemana en España. Su precio era de 25 euros y Lidl lo lanzó para las fechas de Navidad, fue el regalo más popular de Papá Noel.

Ahora, en 2023, sigue coronado como un protagonista de las novedades del supermercado Lidl. Resulta que querían salvar el fenómeno viral de 2017, 5 años después, llevándolo con éxito a las tendencias que llegarán en 2023 y actualizando este diseño.

Abrigo peluche Lidl

Los abrigos de peluche, también llamados teddy, desde 2017 se han convertido en un clásico atemporal que se lleva siempre y combina con cualquier tipo de prenda o complemento.

Porque sabemos que te mueres por tener uno (si es que aún no lo tienes), este abrigo de Lidl ya se ha convertido en nuestra obsesión, no solo porque queda genial, sino también por su precio (25,99 euros), además lo tienes disponible en dos colores: blanco y camel.

Su estilo casual y muy trendy lo hace compatible con todo tipo de combinaciones de outfits y, además, no podemos negar que es muy gustoso, con ese toque suave y esponjoso que lo caracteriza. Este cálido y peculiar abrigo es perfecto para añadir un toque especial a tu look casual. ¿A qué esperas para comprarlo? Está disponible en la página web de Lidl en tallas de la S a la L, no tardes mucho o se agotará rápido como en 2017.