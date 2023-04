Este es el cárdigan de Lidl que necesitas para las noches frescas de primavera

Las temporadas de entretiempo, ya sean otoño o primavera, son siempre complicadas tanto para decidir qué nos vamos a poner como para ver que ropa mantener o añadir a nuestro fondo de armario. No solo podemos encontrarnos días con temperaturas muy variadas, sino que dentro de un mismo día el tiempo puede cambiar mucho en función de la hora. Lidl tiene la opción ideal para no pasar frío en esas noches más frescas de primavera.

No es el momento de tirar de las cazadoras o abrigos gruesos de invierno, pero muchos días y en especial por la noche que es cuando más refresca, no está de más contar con una chaqueta o sudadera que abrigue, pero no demasiado. Este tipo de prendas son muy necesarias en las temporadas de entretiempo.

La chaqueta de Lidl que no puede faltar en tu armario esta primavera

Cada temporada cuenta con sus propias prendas estrella, y durante el otoño y la primavera hay una propuesta común que nunca puede faltar en cualquier fondo de armario: las chaquetas o los cárdigan. Una prenda de abrigo ideal para esas noches suaves de primavera.

Los cárdigan y las prendas de punto ya llevan siendo toda una tendencia desde la primavera pasada y parece que esta tendencia se ha ido manteniendo hasta este año, donde también es una de las opciones más vendidas en las diferentes cadenas de ropa, tanto en lo que respecta a chaquetas como en vestidos, camisetas, jersey o incluso complementos.

Se trata de una chaqueta estilo cárdigan con un patrón clásico de botonadura frontal. Cuenta con un diseño moderno de talle corto con acabados elásticos en la zona de los puños. Está confeccionado en un 88% de poliéster y un 12% de poliamida y tiene un tejido muy suave y agradable al tacto.

Es una opción muy combinable y puede ser el complemento ideal para llevar siempre contigo con tus looks de diario. Está disponible en tres colores diferentes: negro, blanco o beige. Puedes escoger el que mejor vaya contigo e incluso comprar varias opciones para poder combinar de diferentes maneras. Está disponible en tiendas físicas de Lidl o en su página web por tan solo 9 euros.