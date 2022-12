Los mejores accesorios para disfrutar la experiencia con tu televisión

La experiencia de ver la televisión hoy en día poco o nadie tiene que ver con lo que era hace algunos años. El inexorable avance de la tecnología nos ha permitido cambiar las clásicas teles de tubo por pantallas planas de gran pulgada. Más allá de eso, la que posiblemente haya sido la mayor innovación en lo que respecta a los televisores, ha sido la incorporación de internet a lo que hoy llamamos Smart TV o televisores inteligentes.

Un hecho que terminó de cambiar de manera definitiva la forma de consumir contenido. Sin ir más lejos, las plataformas de vídeo en streaming dieron vida a lo que conocemos como televisión a la carta, un tipo de consumo que nos permite ver lo que queramos, cuando queramos y como queramos, haciendo que el contenido consumido se adapte mucho más a los gustos de cada persona a nivel individual.

No obstante, el avance tecnológico no se ha detenido ahí. Y es que con el paso de los años han continuado apareciendo todo tipo de accesorios cuyo objetivo no es otro que el de enriquecer aún más la experiencia del usuario, ya sea mejorando las cualidades de la pantalla, o simplificando determinados procesos. Y la lista de accesorios es prácticamente interminable.

El más vendido

Aún a día de hoy, existen televisores que no cuentan con la condición de televisión inteligente. Sin embargo, el Fire Stick es un dispositivo o que tiene la capacidad de convertir cualquier pantalla en una Smart TV. Funciona a través de un mando, un cable HDMI, un cable USB y el dispositivo Fire Stick, y simplemente a través de estos elementos podemos acceder a todo tipo de contenido, tal como aplicaciones y otros elementos que solo existen en los televisores que tienen acceso a internet. Fire TV Stick con mando por voz Alexa (incluye controles del TV), dispositivo de streaming HD Precio de compra: 39,99 € Ranking: 1 Premio: Completo Puntuación: 95

El más inmersivo

Uno de los problemas más comunes a la hora de disfrutar de una película es un sonido mal equilibrado, provocado por unos altavoces que no sean lo suficientemente potentes. Por ello, la marca MAJORITY ofrece una barra de sonido con subwoofer incorporado que ofrece un sonido mucho más envolvente y fiel a la realidad. Un dispositivo que permite controlar de forma remota todos sus aspectos, como el volumen y los graves. Además, cuenta con una salida de 120 W, lo cual nos brinda un sonido que se asimila más a la experiencia en una sala de cine que a una televisión normal y corriente. MAJORITY Snowdon II Barra de Sonido con Sonido Envolvente con Subwoofer Incorporado, Dispositivo Inalámbrico 5.0 Bluetooth 120W, Control Remoto, Admite Entrada Óptica, Cable RCA Incluido Precio de compra: 64,95 € Ranking: 2 Premio: Sonido más realista Puntuación: 98

El más innovador

Más allá del sonido, la imagen es el otro aspecto fundamental a la hora de ver la televisión. Y la marca Enteenly da otro sentido a la experiencia a través de la tira de luces LED para la televisión. Se trata de una serie de luces que se ubican en la parte posterior de la pantalla, brindando una nueva experiencia a la hora de ver cualquier película o serie, puesto que cuenta con un sistema de sincronización con el sonido y el ritmo de la música de lo que estemos viendo. Además, puede ser manejado por Bluetooth a través de su propia aplicación móvil. Enteenly Tira LED TV, 3m Luces LED Habitación, Retroiluminación de TV RGB 5050 LED USB con Aplicación y Control Remoto para TV de 40-55 Pulgadas , Cine en Casa, Cocina, Dormitorio, Sala de Estar Precio de compra: 13,99 € (4,66 € / metro) Ranking: 3 Premio: Visualmente atractivo Puntuación: 91

El favorito

Uno de los grandes problemas a la hora de buscar una película en nuestra plataforma de vídeo en streaming, es lo pesado de buscar el título a través de nuestro mando a distancia. Un problema que soluciona la marca Rii, a través de su mini teclado inalámbrico con touchpad integrado. Se trata de un producto que cuenta con un diseño ergonómico, cuya principal función es, precisamente, simplificar la búsqueda de cualquier elemento en nuestro televisor, haciendo de esto una tarea mucho más sencilla. (Actualizado, Retroiluminado) Rii i8+ Mini teclado inalámbrico 2.4Ghz con touchpad integrado, retroiluminación Led y batería recargable de Litio-IO Precio de compra: 19,99 € Ranking: 4 Premio: Útil Puntuación: 95

Estos son algunos de los muchos accesorios disponibles en busca de mejorar la experiencia disfrutando del contenido en nuestra televisión. Una serie de artículos que detectan algunos de los problemas más típicos a la hora de ver la tele, y los solventan de manera sencilla con productos que llegan para mejorar en gran medida la experiencia. Ahora, simplemente tenéis que determinar cuál de ellos se adapta mejor a vuestras necesidades.