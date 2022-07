Tu maleta de vacaciones necesita estos accesorios de Pull and Bear

Seguro que ya has fichado todos los vestidos, bikinis o faldas que necesitas para estar divina este verano pero puede que hayas pasado por alto el broche final que son los accesorios. Y en Pull and Bear hemos fichado las últimas tendencias en accesorios que no puedes perderte.

En Pull and Bear hemos fichado un cinturón con diseño de bordados multicolor y con la hebilla redondeada. Un diseño ideal para los total white que tanto nos gustan en verano y con el que dar ese toque más especial a nuestros looks. Esta disponible en dos tallas la 75 y la 85. Su precio es de 19.99 euros.

Otro de los accesorios de Pull and Bear que ya hemos añadido a nuestra cesta es un choker una tendencia que ha vuelto con muchísima fuerza este verano. Un choker ancho con diseño de abalorios y cuentas de color naranja con detalle de rombo. Ideal para dar ese toque más chic a nuestros looks más sencillos. Tiene un precio de 12.99 euros.

Otra cosa que no te puedes perder de Pull and Bear es este pack de collares. Un pack de 2 collares con detalles de abalorios, turquesas y concha. Ideal para darle ese toque más desenfadado y veraniego a nuestras prendas, este tipo de collares están muy en tendencia está temporada. Su precio es de 12.99 euros.

También hemos fichado otro cinturón en esta ocasión mucho más colorido. Un cinturón en tejido de colores con la hebilla redondeada. Ideal para todo tipo de tejanos y bermudas. Seguro que también sigues usándolo durante el otoño ya que es ideal para el entretiempo. Su precio es de 19.99 euros también.

Un gorro de rafia como este de Pull and Bear es ideal para la playa, un gorro tipo bucket en tejido de rafia y diseño de rayas. Que es ideal para ir a la playa o para simplemente protegerse del sol. Su precio es de 15.99 euros.