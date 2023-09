Los mejores life-hacks para ahorrar lo máximo posible en tu próximo viaje en avión

A pesar de que verano ya ha terminado, y los viajes con destino a la costa parecen haber quedado aparcados como mínimo hasta junio del año que viene, la inminente llegada del otoño no es para muchas personas sino una oportunidad ideal para emprender otro tipo de viajes, siendo una de las épocas preferidas de muchos para viajar.

Recientemente os hablamos sobre algunos de los destinos ideales para viajar este otoño y de las ventajas de hacerlo en esta época. Más allá del descenso de las temperaturas, y al encontrarnos en un periodo de temporada no tan alta, entre otras ventajas podemos encontrar la menor masa de turistas en casi cualquier destino y, por supuesto, la posibilidad de toparnos con viajes mucho más económicos.

No obstante, para disfrutar de estas ventajas a nivel económico, es también sumamente importante saber buscar en el sitio, momento y lugar indicado. Y en un panorama en el que las agencias de viaje han pasado a un segundo plano y casi todo lo relativo a los viajes lo hacemos nosotros mismos a través de internet, existen algunos consejos imprescindibles para hacernos con las mejores ofertas. Y hoy os daremos algunos consejos.

Los tips imprescindibles para encontrar viajes al mejor precio

La mayoría de los consejos de los que os hablaremos hoy se aplican a cualquier temporada, pero cuando hablamos de viajes fuera de fechas clave, como son las excepciones del verano o la Navidad, es más posible encontrarnos con algún que otro chollo a través de internet.

No obstante, el primer consejo no puede ser más obvio y más evidente: no dejarlo todo para última hora. Como ocurre en casi todos los aspectos, cuando más dilatemos en el tiempo una compra, es más posible que o bien nos quedemos sin el viaje en cuestión, o que tengamos que pagar un extra por ello.

Otro de los grandes consejos a la hora de buscar un viaje es la flexibilidad. Evidentemente, tenemos que tener en mente un destino y unas fechas más o menos concretas, pero si damos lugar a que varía en algunos días, podremos encontrarnos con que algunos días, incluso dentro de las mismas semanas, es mucho más barato hacernos con nuestros billetes.

Otro consejo, aunque pueda parecer extraño, es no utilizar las páginas webs de las aerolíneas. El motivo no es otro sino que estas muestran únicamente los resultados que buscamos, mientras que algunas webs de buscadores de vuelos, como son los casos de Skyscanner o Kiwi, no solo se encargan de buscar el vuelo que pedimos, sino que lo compara con otros extraños y, además, nos alerta sobre las mejores ofertas disponibles.

Del mismo modo, en el caso de algunos de estos buscadores de vuelos, como es el caso de Skyscanner, podemos activar alertas que nos notifiquen sobre posibles subidas y bajadas de precios, o también sobre la aparición de nuevos vuelos que vayan a nuestro destino y puedan interesarnos.

Otro consejo curioso en la búsqueda de ahorrar unos euros en la compra de nuestro billete es comprar dos vuelos de ida. Lo lógico suele ser comprar de una sola vez el billete de ida y el de vuelta. No obstante, si disponemos de la flexibilidad de alargar nuestro viaje unas horas o unos días, podremos toparnos con precios mucho más asequibles, siendo un truco desconocido para muchos.

Existen algunas leyendas urbanas sobre cómo conseguir vuelos baratos, como son los ejemplos de utilizar el modo incógnito del nuestro buscador o comprar vuelos los martes. En ambos casos, varios estudios han demostrado que las bajadas de precio en estos dos casos obedecen a una casualidad y no a una causalidad, ya que en ocasiones son más baratos, pero en otras son más caros.

Ahora que septiembre es uno de los mejores meses para viajar desde el punto de vista económico, estos son algunos de los mejores trucos para hacernos con nuestros vuelos más baratos de lo habitual. Si bien no existe un truco de magia que nos deje billetes regalados, lo cierto es que podemos encontrarnos con una buena ganga en nuestro viaje.