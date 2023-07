Alba Díaz nos ha enamorado con este lookazo de botas cowboy en tejido denim, ¡vamos corriendo a por ellas a ZARA!

Durante los últimos años, las tendencias en el mundo de la moda han venido muy marcadas por las influencers y las redes sociales. Esas cuentas de ensueño de Instagram donde podemos ver la vida de algunas figuras conocidas y donde además suelen compartir sus mejores outfits, que acaban convirtiéndose en toda una moda como es el caso de las botas cowboy de Zara.

No es ninguna novedad que la moda cowboy está en pleno auge, pero no pensábamos que se mantendría como tendencia hasta verano. Las botas cowboy llegaron a convertirse en todo un must en la temporada de otoño-invierno, y aún quedaban resquicios de esta moda durante la primavera. Lo que no pensamos, es que seguiríamos viendo botas cowboy también en verano, ¡y es que son todo un acierto!

Las botas cowboy que luce Alba Díaz en una de sus publicaciones de Instagram, ¡son de Zara!

La influencer no deja de encandilarnos con todos y cada uno de los looks que luce en sus redes sociales, e incluso su madre, Vicky Martín Berrocal, también ha tirado de su fondo de armario para conseguir los atuendos más modernos y juveniles. Alba Díaz se ha convertido en toda una referente en el mundo de la moda en España, ¡y no es para menos!

Con una sonrisa en la cara, el pelo lleno de trenzas y un look de escándalo, así posaba la influencer en su cuenta de Instagram, en la que ya acumula más de 340 mil seguidores. Una publicación que desprende alegría y mucha personalidad, con un look básico negro en el que el claro protagonista es el calzado, ¡y es que no ha podido evitar llamar nuestra atención!

Unas botas que combinan el estilo cowboy con el tejido denim, un tejido muy de moda durante la última temporada por el que cadenas como Bershka ya han apostado en algunas de sus colecciones de verano y que parece que aún sigue en auge después de tantos meses. Se trata de unas botas de Zara estilo cowboy en tejido denim, con detalle de costuras desflecadas, acabado en punta y tiradores en los laterales.

Las botas cowboy denim de Zara. Foto: Zara

Un calzado con mucha personalidad que estamos seguros de que consiguió llamar tu atención tras la publicación de Alba Díaz y que está aún disponible en Zara a muy buen precio. Podrás encontrarlo en diferentes tonos, tonos ellos en tejido denim, tanto en tiendas físicas de Zara como en su página web a un precio de 69,95 euros, ¡estamos seguros de que no tardarán en agotarse!