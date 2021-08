Alcampo cambia la forma de planchar la ropa con una revolución que hace de todo: desaparecen hasta las bacterias

Las tareas del hogar no desaparecen ni en vacaciones. Y es que siempre queremos ir de punta en blanco. Una de las menos deseadas por la mayoría de los españoles es planchar. Si no tienes una buena plancha es muy complicado eliminar hasta la última arruga, a veces también ayuda poner el programa adecuado en la lavadora y no dejarla ni un solo minuto en el tambor. Tenderla en cuanto acabe, totalmente lisa. Nos facilitará el trabajo.

Leer más: La tabla de planchar más vendida en Amazon es de Vileda y está de oferta

Pero si quieres que todo sea más fácil, Alcampo tiene una plancha a vapor vertical de la marca QILIVE que cuesta 24,89 euros de venta online.

“Plancha de vapor vetical Qilive ideal para hacer desaparecer las arrugas, los malos olores y hasta las bacterias de la ropa y de otros artículos de tela. Con una potencia de 1500W y una salida de vapor continua de 25 g/min, este cepillo vaporizador de ropa estará listo en tan solo 30 segundos para usar tras encenderse”, informan desde Alcampo.

Di adiós a tu plancha y facilita el planchado con el vaporizador

Di adiós a tu plancha casera y sustitúyela por este vaporizador de vapor. Las arrugas tan molestas y difíciles de eliminar desaparecerán para siempre. Este no es solo su único beneficio, además refresca la ropa y mata el 99% de las bacterias y ácaros para conseguir una sensación de frescura y limpieza.

Este vaporizador se calienta en tan solo unos segundos de cero a 100 y la podrás usar casi al instante para acabar cuanto antes. Planchar ya no será tan engorroso ni molesto. Además, debido a las dimensiones del producto cabe en cualquier maleta y te lo puedes llevar de vacaciones. Incluye dos cabezales de cepillo para tejidos más gruesos, para tejidos delicados y para eliminar el polvo