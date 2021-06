Alcampo se atreve con uno de los ‘top ventas’ de Lidl (y lo vende a mitad de precio)

Como sabrás, en Lidl se atreven con infinidad de productos que van más allá de la alimentación. Artículos de alta calidad a bajos precios que suelen arrasar entre los clientes y clientas de la multinacional, tanto en las tiendas físicas como en la página web. Entre otros, el masajeador de pies, soluciones para barbacoas, piscinas hinchables, purificadores, cepillos de vapor…

No obstante, Lidl no es la única que se atreve con productos de esta índole. En Alcampo también cuentan con un amplio catálogo de soluciones para el hogar y el día a día. Y no tiene problemas en poner competencia al gigante alemán vendiendo productos inspirados en los de Lidl a precios todavía más contenidos. Por ejemplo, el aspirador escoba que fabrica SilverCrest y del que te hablamos a continuación.

Así es el aspirador escoba de Lidl

Lidl ofrece un aspirador escoba de mano que funciona sin bolsa y con sistema de doble filtro, y que se caracteriza por funcionar con una batería de iones de litio de 2200 mAh que otorga 26 minutos de autonomía. Es decir, podrás olvidarte de los cables de por vida.

Aspirador escoba de Lidl

Además, ofrece 2 niveles de aspiración: modo a alta potencia y modo ECO. Asimismo, es desmontable, dejando un aspirador más pequeño para otras superficies. Trabaja con un motor DC de 16 V. Y su precio es de 54,99 euros. Un producto que está entre los más vendidos de Lidl.

Aspirador escoba de Lidl

Y así es la alternativa que propone Alcampo

No obstante, En Alcampo tienes una buenísima alternativa que te costará menos de la mitad. Concretamente, 26,90 euros. La fabrica Selecline. Y a continuación te contamos algunos detalles que debes conocer.

Aspirador escoba de Alcampo

Por ejemplo, que también cuenta con dos velocidades para distintas superficies. Y también permite ser usada en suelo y otras superficies como muebles. Asimismo, tampoco necesita bolsa. En todo caso, debes tener en cuenta que en el caso del dispositivo de Alcampo no funciona con batería, sino conectado a la corriente. No te librarás de los cables, pero no te quedarás sin energía a media faena.