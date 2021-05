Alcampo lanza un chaleco hinchable de seguridad para niños en piscinas por 3,99 euros

Si tienes hijos o sobrinos, sabrás que ir a la playa o la piscina nunca más volverá a ser lo mismo si acudes con ellos. Y es que aunque no cubra o no haya oleaje, es imposible no estar pendientes de ellos ante cualquier accidente que puedan sufrir en el agua. Sobre todo si no saben nadar en condiciones.

Un problema con el que te volverás a encontrar muy pronto, cuando los más pequeños de la casa te pidan que los lleves a la playa o la piscina. Y no acabarás con él, pues la preocupación por los más pequeños es inevitable. Pero sí podrás estar un poco más tranquilo/a si te haces con el chaleco hinchable de seguridad para niños que puedes encontrar en la cadena de supermercados Alcampo.

Gana tranquilidad con el chaleco inflable de Alcampo

Porque Alcampo es una de esas cadenas de superficies que comercializa multitud de productos al margen de la alimentación. Y este apunta a ser top ventas el próximo verano. Por calidad y por precio.

Este chaleco inflable lo fabrica la marca Pool School y solo te costará 3,99 euros. Y podrás pedir que te lo envíen por internet o pasarlo a recoger en cualquier tienda física de la multinacional de Auchan; o, si lo prefieres, también lo puedes comprar en Amazon.

Chaleco inflable disponible en Alcampo y en Amazon

Muy seguro y eficaz para pequeños mayores de 3 años

El chaleco hinchable de seguridad para niños a la venta en Alcampo es para pequeños mayores de 2 años, aunque las especificaciones está recomendado para niños de a partir de 3 años de edad.

Su diseño recuerda mucho al de los chalecos salvavidas que se pueden encontrar en los aviones. De hecho, también es de color amarillo, con lo que será casi imposible que pierdas de vista a quien lo lleva. Y garantiza más seguridad y eficacia que unos manguitos o un flotador convencional. Además, cuenta con dos cordones laterales ajustables para garantizar una sujeción óptima.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos