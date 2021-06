Alcampo tiene a la venta unos cubitos de hielo reutilizables

El producto que te traemos a continuación no lo hemos sacado de Aliexpress, sino de Alcampo. Es una auténtica revolución y mola un montón. Te sacará de más de un apuro. La cadena de supermercados no cesa en la ampliación de sus productos de todos los ámbitos, ya no solo se centra en alimentación. Por sus estanterías puedes encontrar absolutamente de todo. Desde ropa, accesorios para bebé, tecnología, alimentación, colonias, belleza o discos, entre otros.

Estamos hablando de los cubitos de hielo reusables de la firma Actuel. Esos cubitos que se encargan de alegrar cualquier fiesta con amigos. ¿Cuántas veces has ido a casa de un amigo con un paquete de hielos? ¿O has tenido que bajar a la gasolinera a comprar porque os quedasteis sin en plena fiesta?

Una fiesta sin hielo no es una fiesta. Alcampo lo sabe y te da la solución para que nunca te falte hielo porque a diferencia de los de toda la vida, estos no se deshacen.

Así son “los cubitos del futuro”

En cada paquete vienen 10 unidades y cada bolsa solo cuesta 1,25 euros. Además, no solo no se deshacen, encima no te aguan la bebida y te sabrá siempre a su sabor real.

Cuando están fuera de la nevera, estos hielos empiezan a calentarse, como le sucedería a un hielo normal, pero en este caso basta con volverlos a enfriar en la nevera para poderlos usar nuevamente.

Y así una y otra vez, sin fin. Si compras muchas unidades, dado su económico precio, siempre tendrás disponible en tu nevera. Su duración es larga.

Ya los llaman “los cubitos del futuro” dada su increíble función que saca de más de un apuro. Di adiós a aquellas cubiteras que guardas en los cajones de tu congelador. Se acabó llenarlas de agua y esperar a que esta se congele, eso ya es juego de niños. Cero preocupaciones en tus fiestas.