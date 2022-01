Alcampo tiene el electrodoméstico que te ayuda a preparar cenas y meriendas en tiempo récord

No hay duda de que uno de los mejores inventos en la historia de la humanidad (y de la comida) es el sándwich: rápido, delicioso, y con infinidad de combinaciones de todo lo que le quieras poner: desde huevo, jamón, aguacate, salsas, lechuga, tomate… Nada le quedará mal a un sándwich, pero no es lo mismo hacer un sándwich frío que caliente, la diferencia entre tostarlo y no tostarlo nos da un sabor extremadamente distinto.

Y por ello se inventaron las sandwicheras. Ese aparato tan sencillo que solo tienes que enchufar a la toma de corriente, poner el sandwich dentro y esperar tan solo un minuto para que salga tostado, crujiente y con el queso derretido. No hay mejor invento y rápido para cenas o meriendas, y en tiempo récord.

La mejor sandwichera de Alcampo al mejor precio

Por eso, Alcampo tiene la sandwichera perfecta para economizar tiempo y hacer sandwiches deliciosos, al mejor precio. Hablamos de que han puesto en stock la sandwichera 3 en 1 de la marca Qilive, con capacidad para tostar dos sandwiches a la vez, y con placas intercambiables.

Sandwichera del Alcampo

También tiene dos luces indicadoras, roja cuando lo metas, y verde cuando el sandwich esté listo y preparado para servir. ¡Así es fácil! Solo tendrás que sacarlo, dejarlo enfriar y disfrutar al máximo de él. Tiene una potencia de 780 W (prácticamente no notarás el consumo en la factura de la luz) y está disponible en negro y plata.

Lo mejor de todo es el precio. Hay sandwicheras que tienen precios astronómicos para el servicio que ofrecen, pero esta es polivalente, y a un precio asequible, en su web está a 24,90 euros, y se puede comprar para recoger en tienda o con envío incluido, como es típico del Alcampo. ¡Prepara los sandwiches definitivos con esta 3 en 1!