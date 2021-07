Alcampo tiene en oferta el jabón ‘top ventas’ que parece francés pero que se creó en Barcelona

Si te hablamos del jabón Moussel de Legrain, es muy probable que tanto el típico frasco fucsia y ese olor característico te vengan a la cabeza. Y con ello un montón de recuerdos de la niñez.

De hecho, muchos compran el jabón Moussel porque su agradable aroma recuerda a esos tiempos en los que no teníamos preocupaciones. No obstante, es posible que no sepas que, pese a que su nombre suena a francés, su origen tiene algo de rumano y tiene cuna en Barcelona.

El jabón tiene su origen en el año 3000 antes de Cristo, pero hubo que esperar hasta 1865 para que llegara a la sociedad el jabón líquido. El responsable de la primera patente fue William Shepphard. Mientras que en 1898, B.J. Johnson popularizó este tipo de jabón bajo el marco de la empresa Pamolive.

Moussel de Legrain

El Moussel de Legrain nace en 1960

Años después, en 1915, Henry Legrain crea la empresa de perfumes Legrain, asentada en Bucarest (Rumanía), y cuya labor se centraba en perfumes, colonias y jabones. Artículos a los que puso nombres franceses, ya que por aquel entonces se consideraba que en Francia estaban los mejores perfumes. Así encontramos productos como Vieux Paris (1924), Royal Ambree (1940) o Chantage (1945).

La compañía tuvo un gran éxito, pero en la Segunda Guerra Mundial Henry y su familia tuvieron que exiliarse a causa de la persecución judía y acabaron en Barcelona, donde pusieron la empresa de nuevo en marcha. Y así, en 1960, nació el jabón Moussel de Legrain.

Alcampo tiene el Moussel en oferta

Cabe decir que Legrain fue comprada por el grupo Sara Lee en 1985 y que en 2010 pasó a estar en manos de Unilever.

Dicho esto, debes saber que actualmente Alcampo propone una oferta muy interesante con el jabón Moussel. La cadena de supermercados de Auchan ofrece la segunda unidad con un 50% descuento. Así, la primera unidad de 600 ml cuesta 2,68 euros, pero la segunda te queda por 1,34 €. Es decir, ambas unidades te costarán 4,02 euros en Alcampo.