Alcampo trae a España un taburete plegable

Seguro que alguna vez has querido coger algo de un armario de la cocina demasiado alto y no alcanzabas. O has querido cambiar una bombilla y te ha sido misión imposible. No hace falta que te espiemos con una cámara para saber que te subes a una silla del salón o de la cocina, y muchas veces sin descalzarte. Otras, tienes que coger la escalera de 2 metros de la terraza o el trastero.

A veces no es necesario algo tan grande y también es peligroso subirse a sillas. Es mejor hacerlo en algo homologado para esas labores.

Los taburetes plegables, un éxito en ventas

Alcampo quiere ponerte más fácil tu día a día en casa. Por este motivo, ha sacado a la venta los famosos taburetes plegables, que ya son todo un éxito en ventas. Son pequeños, ocupan poco espacio y cómodos de guardar. Además de 100% seguros.

Y también tenemos que destacar su increíble precio. Tan solo 7,99 euros. En ningún sitio encontrarás un taburete plegable de esta calidad tan económico.

Con este taburete plegable super resistente ya no corres ningún peligro en casa. Jamás se plegará ni te caerás. Se acabaron los accidentes domésticos. Este producto hará más fácil tu día a día en casa. Sencillo y fácil.

Esta valorado como uno de los mejores taburetes de plástico del mercado hecho en polipropileno homopolímero (PPH) 100% natural + colorante.

Los taburetes plegables se han puesto muy de moda en los hogares españoles por ser muy prácticos. Este que os presentamos nosotros se encuentra en color azul cielo y se puede comprar por la web de Alcampo. Se puede recoger de forma express en tan solo una hora, enviar a domicilio o recoger en el parking.